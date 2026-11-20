'Mondi Complicati. Letture e riflessioni sulla sostenibilità ambientale'. E' il nome del ciclo di incontri promosso dalla Delegazione Cesvot di Empoli, in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio dei Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino e Santa Croce sull'Arno.

L'iniziativa, in programma dal 19 al 26 novembre, propone quattro appuntamenti dedicati ad alcuni dei temi più attuali e dibattuti della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di stimolare domande, confronti e riflessioni.

Vi invitiamo in particolare a partecipare all'incontro di martedì 24 novembre, alle ore 18.00, presso il MMAB – Museo Archivio Biblioteca di Montelupo Fiorentino (Piazza Vittorio Veneto 11).

Al centro dell'appuntamento sarà il libro “L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili” di Giuseppe Onufrio, che dialogherà con Michele Baldini, presidente dell'Associazione La Stazione APS.

Un'occasione per approfondire il dibattito sul futuro dell'energia, sul ruolo delle fonti rinnovabili e sulle prospettive del nucleare, attraverso il confronto con un autore da tempo impegnato sui temi ambientali ed energetici.

Il calendario comprende anche gli incontri del 19 novembre a Santa Croce sull'Arno, dedicato alla sostenibilità alimentare, del 25 novembre a Castelfiorentino, sul turismo, e del 26 novembre a Empoli, dedicato alla storia ambientale del territorio.

Tutti gli incontri iniziano alle ore 18.00, sono gratuiti e si concludono con un aperitivo.

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione per ciascun appuntamento attraverso il sito Cesvot:

https://www.cesvot.it/ promozione/iniziative- pubbliche/mondi-complicati- letture-e-riflessioni-sulla- sostenibilita-ambientale

Per ulteriori informazioni: 338 6773386

Fonte: Associazione La Stazione APS

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