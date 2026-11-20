Si torna a parlare di Keu in Consiglio comunale a Empoli. Al centro dell'interrogazione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli, illustrata dal consigliere Jacopo Maccari, il monitoraggio semestrale delle acque sotterranee nell'area del lotto 5 della strada regionale 429, interessata dalla presenza di Keu.

La questione era già stata affrontata in Consiglio a settembre, quando Buongiorno Empoli aveva chiesto chiarimenti sullo stato dei controlli ambientali e sulle iniziative intraprese dall'amministrazione comunale. In quell'occasione era emerso che gli ultimi dati disponibili risalivano all'aprile 2025. Con la nuova interrogazione, i gruppi consiliari hanno voluto fare chiarezza sull'effettivo avvio dei monitoraggi.

"Nel marzo scorso la Regione e l'amministrazione comunale condivisero l'importanza dell'avvio di questi controlli semestrali in coerenza, in coerenza con la mozione da noi presentata, per garantire la massima trasparenza dei dati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune - ha detto Jacopo Maccari -. Tuttavia, dai riscontri emersi, anche in risposta all'interrogazione di Buongiorno Empoli del 21 settembre, si capisce che il monitoraggio periodico non risulta ancora avviato o formalmente depositato e che gli ultimi dati a disposizione, direi dire. L'unico dato in 3 anni a disposizione è dell'aprile 2025".

Trattandosi di un "tema prioritario", e di un intervento di messa in sicurezza, "e non di rimozione del materiale", i gruppi consiliari hanno chiesto chiarimenti sulle eventuali criticità tecniche o procedurali che avrebbero determinato i ritardi, sullo stato dei piezometri utilizzati per i campionamenti, sulle risposte ricevute alle richieste di aggiornamento e ai solleciti del Comune, oltre che sul cronoprogramma dei controlli e sugli esiti dei campionamenti effettuati nell'aprile 2025. Chieste anche indicazioni sulle ulteriori iniziative che l'amministrazione intende intraprendere per garantire trasparenza e sicurezza ai cittadini.

Il monitoraggio è partito a luglio, risultati a ottobre

A rispondere è stata l'assessora Mannucci, che ha ricostruito l'iter attraverso le relazioni trasmesse dalla struttura commissariale e da Arpat. La prima precisazione riguarda proprio l'avvio dei controlli.

Il primo campionamento, previsto dal monitoraggio semestrale dopo la messa in sicurezza permanente, è stato effettuato il 23 luglio 2026, quindi entro i sei mesi dalla riconsegna delle aree, avvenuta il 17 febbraio: "I lavori di messa in sicurezza permanente sono stati ultimati e assicurano in maniera definitiva il totale isolamento del materiale potenzialmente contaminante, come previsto dalla conferenza dei servizi - ha precisato Mannucci leggendo la comunicazione della struttura commissariale -. È in corso il monitoraggio delle acque sotterranee come ulteriore strumento precauzionale di verifica della qualità delle acque. Il monitoraggio della matrice delle acque sotterranee prevede una durata di cinque anni, termine che potrà essere modificato in base all'evidenza dei risultati".

La struttura commissariale, prosegue Mannucci, aveva messo a disposizione nell'aprile 2025 un operatore economico che, attraverso spurghi e azioni tecniche preliminari, aveva permesso il campionamento delle acque in contraddittorio con Arpat. Successivamente sono stati trasmessi i risultati del campionamento di luglio 2026.

Per quanto riguarda invece il monitoraggio in contraddittorio di Arpat, l'agenzia regionale rende noto che "il primo campionamento previsto dalla determina dirigenziale del Comune di Empoli si è svolto il 23 luglio 2026, alla presenza del personale di Arpat, che ha acquisito l'aliquota necessaria al contraddittorio con i soggetti incaricati dal commissario. Il laboratorio Arpat ha emesso i relativi rapporti di prova il primo settembre, mentre quelli dei soggetti incaricati dal commissario erano stati emessi il 7 agosto. I risultati di questi ultimi, necessari per svolgere la parte di Arpat in contraddittorio, sono però pervenuti all'agenzia il 12 ottobre". La nota di Arpat è stata prodotta il 27 ottobre.

Il primo campionamento si sarebbe quindi dovuto svolgere entro il 17 agosto 2026, "come in effetti è avvenuto".

Nella nota di Arpat del 26 febbraio 2026, dopo la riconsegna delle aree, veniva scritto che "il Comune restava in attesa dei risultati del contraddittorio entro i sei mesi successivi. Al sollecito del 3 luglio 2026, il Commissario rispose in data 21 luglio comunicando che i campionamenti si sarebbero svolti due giorni dopo".

I campionamenti di aprile 2025

Per quanto riguarda campionamenti dell'aprile 2025, Mannucci precisa che "non facevano parte della prescrizione". ARPAT riferisce che i prelievi "sono avvenuti il giorno 10 alla presenza del personale di Arpat, che acquisì poi le aliquote e preannunciati per conoscenza dal Commissario anche al Comune in data 31 marzo 2026". I campionamenti "furono eseguiti dal soggetto incaricato dallo stesso Commissario su iniziativa di questa agenzia, prima della determina dirigenziale".

Dai risultati prodotti da ARPAT il 19 maggio 2025 "non sono emerse novità di rilievo e non avrebbero avuto alcun effetto sul procedimento che era in corso".

Le azioni che intraprenderà l'amministrazione e trasparenza con i cittadini

Mannucci risponde dicendo che i dati "sono già pubblicati sul sito", precisando che l'amministrazione ha aspettato i risultati in contraddittorio di Arpat: "Avevamo già ricevuto quelli della struttura commissariale, però l'impegno era pubblicare i risultati in contraddittorio di Arpat. Quindi appena i risultati sono arrivati sono stati prontamente pubblicati, come da impegno preso da questa amministrazione".

I risultati del contraddittorio, trasmessi dalla struttura commissariale ad Arpat il 12 ottobre, sono stati successivamente messi a disposizione del Comune. L'amministrazione ha quindi pubblicato la documentazione sul proprio sito il 4 novembre.

Lo stato di efficienza e accessibilità dei pozzi spia

Un altro aspetto affrontato nella risposta riguarda lo stato dei piezometri, ovvero i punti di accesso attraverso i quali vengono effettuati i campionamenti delle acque sotterranee.

Nella relazione Arpat, si legge che "i piezometri esistenti risultano tutti campionabili e in buono stato di manutenzione, fatta eccezione per il piezometro 10, inutilizzabile da tempo, forse a causa delle lavorazioni effettuate nel campo adiacente, e per il piezometro 7, che, pur essendo campionabile, è privo di chiusino, come già segnalato in occasione di precedenti campionamenti".

Per quanto riguarda il piezometro 1, "è stato installato e fa parte della rete di monitoraggio. Ad aprile 2025, però, non risultò accessibile, mentre a luglio 2026 sì". In ordine a chi sia responsabile della manutenzione dei piezometri, Mannucci ha fatto riferimento al piano di caratterizzazione, comprensivo della realizzazione dei presidi ambientali, attuato dalla Regione Toscana in qualità di proprietaria della SR429.

Il cronoprogramma

La prescrizione, spiega l'assessora, è quella di effettuare monitoraggi ogni sei mesi per cinque anni: "Se sono state fatte misurazioni a luglio, si presuppone che verranno fatte a gennaio. Questo è il cronoprogramma a cui attenersi, secondo prescrizione".

La risposta di Maccari

In chiusura, Maccari ha osservato che dal campionamento di luglio alla disponibilità dei risultati sono passati circa tre mesi, chiedendo maggiore celerità per le prossime misurazioni: "il mio augurio è che per le prossime analisi possano essere un pochino più celeri. È un tema prioritario per tutti, perché riguarda direttamente la tranquillità e la salute dei cittadini e dell'ambiente. Come abbiamo fatto in passato, continueremo a monitorare la situazione e a evidenziare eventuali criticità, affinché la situazione sia chiara e trasparente e i cittadini si possano sentire tranquilli".

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