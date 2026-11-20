La terza serata di Montelupo Games, giovedì 19 novembre al Risorti Spazio Culturale di Montelupo Fiorentino, si è chiusa con un boom di presenze. Sono arrivati giocatori da Montelupo e dai comuni vicini, come Fibbiana, Capraia ed Empoli. Hanno partecipato anche gruppi da Scandicci e da Firenze centro, che hanno conosciuto l’iniziativa attraverso i social.

Accanto a decine di giochi da tavolo, di carte e di dadi pronti da giocare, si sono formati due gruppi completi di giochi di ruolo e Dungeons & Dragons, con i master pronti a narrare le avventure. Il pubblico era vario: giocatori esperti ma soprattutto curiosi, alcuni passati per mezz’ora, altri rimasti per tutta la serata.

"Siamo entusiasti della risposta della comunità" dichiarano i fondatori di Montelupo Games. "Volevamo creare un luogo dove passare una serata amichevole e conoscere nuove persone giocando. Vedere i tavoli pieni e gruppi arrivati anche da Firenze ci conferma che c’era bisogno di uno spazio così".

Durante la serata i fondatori hanno inaugurato anche la newsletter di Montelupo Games, che ha subito raccolto molte iscrizioni. Servirà a informare sulle prossime date e sulle novità del progetto.

Montelupo Games, i prossimi appuntamenti

Martedì 1 dicembre, ore 21 – penultima serata dell’anno

Giovedì 10 dicembre – ultima serata dell’anno

Informazioni pratiche

Luogo: Risorti Spazio Culturale, Via Baccio da Montelupo 13–15, 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Pubblico: serate riservate agli adulti (18+)

Giochi: decine di giochi da tavolo, di carte e di dadi pronti da giocare e tavoli di giochi di ruolo; chi vuole può portare anche i propri giochi

Collaborazioni e playtest: montelupogames@gmail.com

Chi è Montelupo Games. Montelupo Games è un progetto dedicato ai giochi da tavolo, di carte e di ruolo, nato a Montelupo Fiorentino per fare del gioco un’occasione di incontro e di comunità. I fondatori sono Mariarita Loprete, Davide Minicelli, Alberto Zucchi, Marco Bidini e Andrea Marmugi. Il progetto è affiliato alla Pro Loco Montelupo Fiorentino e ha il supporto del Comune di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Montelupo Games

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