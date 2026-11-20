La Fondazione di Niko von Glasow ha destinato una donazione al progetto degli Ortolani Coraggiosi della Cooperativa Sinergica, realtà di San Pierino (Fucecchio) impegnata nell'inclusione lavorativa e sociale di persone con fragilità e disabilità. Un contributo a sostegno delle attività del progetto e del percorso di autonomia e partecipazione dei suoi beneficiari

"Ci sono gesti che vanno ben oltre il loro valore materiale, perché raccontano attenzione, sensibilità e fiducia nelle persone.

Desideriamo ringraziare pubblicamente Niko von Glasow per la generosa donazione che, attraverso la sua Fondazione, ha voluto destinare al progetto degli Ortolani Coraggiosi della Cooperativa Sinergica.

La sua Fondazione è impegnata in diversi progetti di solidarietà, dall'assistenza ai bambini con disabilità all'istruzione e alla formazione di giovani, fino alla promozione dell'inclusione attraverso l'arte e la cultura.

Valori che sentiamo profondamente vicini al nostro lavoro quotidiano: offrire a persone con fragilità e disabilità, anche autismo, opportunità concrete di lavoro, autonomia, crescita e partecipazione alla vita della comunità.

Niko conosce già da tempo il nostro progetto e i nostri prodotti, che sceglie e acquista abitualmente. Oggi ha voluto fare un passo ulteriore, dimostrando una fiducia e una generosità che ci danno una spinta preziosa per continuare il nostro percorso.

Grazie Niko, da parte di tutta la Cooperativa Sinergica e soprattutto degli Ortolani Coraggiosi!

Il tuo sostegno ci aiuta a coltivare molto più che ortaggi: coltiviamo opportunità, dignità e futuro".

Fonte: Ufficio Stampa

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