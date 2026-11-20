L’appuntamento per la sesta edizione della Notte Bianca del LES dell’istituto Il Pontormo di Empoli, quest’anno, è fissato per venerdì 11 dicembre nella sede di via Sanzio e il tema che sarà affrontato è la violenza di genere e il femminicidio. Il percorso formativo degli alunni, in preparazione a questo evento, si è sviluppato in più tappe ed ogni evento è stato costruito sul dialogo, il confronto e la collaborazione tra alunni, docenti, professionisti e associazioni che si occupano di questo tema.

Tutto è iniziato il 3 novembre con la visione, in anteprima per le scuole presso il cinema Excelsior, del film “Se domani non torno” seguito da una diretta nazionale con Gino Cecchettin.

Il 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, come già anticipato nella circolare 123 del 9 novembre, l’istituto inaugurerà la propria panchina rossa grazie al contributo di CR Firenze e al patrocinio degli Stati Generali delle Donne HUB. Seguirà poi un incontro in auditorium degli studenti del triennio del LES con alcuni professionisti che, a vario titolo, si occupano della disuguaglianza di genere: Vittoria Franco, psicologa ed ex senatrice, Luisa Fossati psicologa e psicoterapeuta, l’associazione Jonas di Firenze fondata dallo psicologo e psicanalista Massimo Recalcati, l’assessore Torrini ed esponenti della commissione pari opportunità del comune di Empoli.

Il 2 dicembre sarà la volta degli alunni del biennio del LES che si confronteranno con l’associazione Lilith analizzando i legami che soffocano e come imparare a dire basta e ritrovare la propria voce.

Il progetto, che ha gettato le basi da oltre un mese, si concluderà dunque con la Notte Bianca, quando i ragazzi racconteranno con immagini, testi, cartelloni e altro, cosa siano davvero la violenza di genere e il femminicidio. L’invito a partecipare è rivolto in particolare agli alunni di terza media, alle ore 18:00 il Liceo Economico Sociale apre le porte nella sede di via Sanzio con il saluto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Palmesano.

Dall’apertura fino alle 19:30 si svolgeranno varie attività: gli alunni del LES guideranno i ragazzi di terza media alla scoperta del Liceo, le aule tematiche saranno allestite al piano rialzato mentre nell’atrio e nel corridoio ci saranno cartelloni e installazioni che aiuteranno a riflettere e acquisire maggiore consapevolezza del fenomeno femminicidio e della violenza di genere.

Alcuni alunni, guidati dai docenti di diritto ed economia, scienze umane e storia dell’arte, racconteranno la Cronaca di una cittadinanza finalmente intera?

Altri studenti invece con l’aiuto dei docenti di lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo) si occuperanno di narrare l’Evoluzione dei diritti delle donne oltre frontiera.

Durante l’evento sarà possibile conoscere meglio le specificità del LES, ascoltare la testimonianza di ex alunni ormai universitari o laureati e prendere parte a un momento di riflessione su un problema sociale purtroppo molto attuale.

La serata si concluderà con una rappresentazione teatrale dal titolo “Mi chiamavi AMORE”.

Sul segnalibro di questa sesta edizione è stata riprodotta un’opera dello street artist Seneca, il liceo Il Pontormo ringrazia l’artista per aver concesso all’istituto l’uso gratuito dell’immagine.

L’evento è condiviso con la rete dei LES della Toscana.

Fonte: ISIS 'Il Pontormo'

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