Dopo la Terapia intensiva, il percorso di cura non si interrompe con la dimissione. Per molti pazienti, infatti, il ritorno a casa rappresenta l'inizio di una nuova fase, che può comportare difficoltà fisiche, psicologiche e funzionali e richiedere un'assistenza specifica e prolungata nel tempo. Proprio alla qualità della vita dopo un ricovero in Rianimazione è stato dedicato il convegno “Tematiche di aggiornamento in anestesia-rianimazione. Follow-up post-intensivo multidisciplinare Area Empolese”, organizzato dalla struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Empoli e svolto nei giorni scorsi nei locali della Misericordia di Empoli.

Oggi, grazie ai progressi clinici e tecnologici, circa il 75% dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva supera la fase critica della malattia. La sopravvivenza, tuttavia, non coincide sempre con il completo recupero. Molte persone, anche dopo la dimissione, continuano a manifestare conseguenze fisiche, funzionali, neuropsicologiche e psicologiche che possono persistere per mesi o anni. Si tratta della post intensive care syndrome (Pics), una condizione che può incidere sulla qualità della vita del paziente e dei suoi familiari.

Per rispondere a questi bisogni, da circa dieci anni è attivo all'ospedale San Giuseppe di Empoli un ambulatorio di follow-up post-intensivo, gestito dalla struttura di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Rosario Spina. Il servizio si basa su un'équipe multidisciplinare composta da infermieri, psicologi, dietisti e fisioterapisti, che segue i pazienti dimessi dalla Terapia intensiva attraverso valutazioni programmate a tre, sei e dodici mesi dal ricovero. L'obiettivo è monitorare il recupero e individuare eventuali difficoltà, intervenendo con un'assistenza mirata.

«Prevenire, alleviare e gestire il disagio emotivo e la sofferenza psichica che, in diverse forme, può accompagnare l'esperienza del ricovero in Terapia intensiva e le sequele successive alla fase acuta della malattia, può rivelarsi utile a migliorare la qualità di vita e agevolare il processo di recupero e adattamento alla vita sociale: per noi è rilevante la disponibilità di un percorso dedicato», ha dichiarato la direttrice dell'ospedale di Empoli, Francesca Bellini, che ha aperto i lavori.

Il modello empolese punta a superare una visione dell'assistenza limitata alla fase acuta della malattia. Il recupero, infatti, coinvolge aspetti diversi e richiede interventi che vanno dalla riabilitazione fisica al supporto nutrizionale e psicologico, con attenzione anche alle esigenze dei familiari. L'obiettivo è passare dalla semplice «cura della malattia» al più ampio concetto di «prendersi cura» della persona, accompagnandola nel ritorno alla vita quotidiana.

Responsabile scientifica del convegno è stata la dottoressa Luna Venturi, medico anestesista rianimatore della Rianimazione di Empoli. L'incontro ha rappresentato un'occasione per presentare e condividere il percorso organizzativo sviluppato sul territorio, fondato sull'integrazione tra ospedale e servizi territoriali. Una rete che coinvolge, oltre agli infermieri e agli psicologi, fisioterapisti, dietisti, logopedisti e medici di medicina generale, con l'obiettivo di garantire continuità assistenziale anche dopo il rientro a domicilio.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

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