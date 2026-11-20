Giovedì 19 novembre il Pagani Museo e Atelier ha inaugurato "Leonardo. Anatomia dei disegni", mostra nata dalla collaborazione tra Pietro C. Marani, l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e il Museo Leonardiano di Vinci.

Al centro del percorso cinque disegni di Leonardo e della sua bottega: lo Studio di proporzioni del corpo umano detto Uomo Vitruviano delle Gallerie dell'Accademia di Venezia; i Due mortai che lanciano palle esplosive e la Fortezza a pianta quadrata del Codice Atlantico della Veneranda Biblioteca Ambrosiana; i Due studi di gambe dell'Ambrosiana e gli Studi anatomici dei fasci muscolari delle gambe del Castello Sforzesco di Milano. Le opere sono presentate attraverso riproduzioni digitali realizzate con ISLe (InSight Leonardo), il sistema digitale che l'Università di Bologna sviluppa dal 2010 per acquisire i fogli antichi in tre dimensioni, senza contatto e ad altissima risoluzione, rendendoli esplorabili su schermi touch.

Il visitatore può osservare dettagli difficilmente accessibili anche a chi studia l’originale: cambiare l’illuminazione, da diffusa a radente, per cogliere il rilievo del segno; ingrandire il disegno fino a distinguere il solco lasciato dalla penna nella carta; ruotare il foglio e osservarne il verso. Nell'Uomo Vitruviano emergono i fori del compasso e le incisioni preparatorie sotto l'inchiostro; nella Fortezza la prima impostazione a matita nera, con un rivellino semicircolare poi ridisegnato a punta; sul verso del foglio del Castello Sforzesco, la scritta “SALVATOR MUNDI” con studi di occhi e di un panneggio. Ogni postazione è affiancata dal facsimile a grandezza reale dell’opera. Una teca raccoglie le ricostruzioni degli strumenti e dei materiali con cui Leonardo disegnava: la carta fatta a mano, lo stilo d’argento, i gessetti rosso e nero, la penna d’oca, il compasso e gli ingredienti dell’inchiostro ferrogallico.

"I disegni di Leonardo costituiscono la sua parola più autentica: il suo linguaggio, lo strumento privilegiato attraverso cui indaga il mondo", scrive Pietro C. Marani. "È un luogo comune pensare che Leonardo disegnasse sempre di getto. Quasi tutti i suoi disegni rivelano fasi successive di elaborazione". Le riproduzioni fotografiche, e talvolta anche i facsimili, comunicano solo in minima parte questo lavoro; le acquisizioni digitali in mostra "permettono di rendere visibili aspetti prima difficilmente percepibili e confermano, ancora una volta, la straordinaria complessità del procedimento disegnativo di Leonardo".

"Nei suoi fogli il disegno non è mai semplice rappresentazione: è pensiero in movimento, osservazione che diventa conoscenza, conoscenza che diventa progetto", afferma Horacio Pagani, Fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili. "È la stessa idea che guida ogni giorno il lavoro del nostro Atelier: arte e scienza che camminano insieme".

E spiega il Direttore del Dipartimento di Architettura Fabrizio Ivan Apollonio: "ISLe – InSight Leonardo rappresenta uno dei risultati più significativi delle attività di ricerca del nostro Dipartimento nell'ambito delle tecnologie digitali applicate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Frutto di un lungo percorso di ricerca interdisciplinare, il sistema consente di andare oltre la semplice riproduzione dell'immagine, restituendo la dimensione materiale del disegno e rendendo riconoscibili le tracce del processo creativo: i gesti, le tecniche, le stratificazioni e i ripensamenti. Attraverso ISLe, il disegno di Leonardo diventa così un oggetto di indagine scientifica, nel quale è possibile riconoscere il rapporto inscindibile tra osservazione, rappresentazione e conoscenza. La mostra costituisce un'ulteriore importante occasione per condividere con un pubblico più ampio i risultati della ricerca universitaria, dimostrando come l'innovazione tecnologica possa contribuire a sviluppare nuove forme di accesso, interpretazione e comprensione del patrimonio culturale".

La mostra, presentata a Bologna nel 2019 in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni, è stata accolta dal Museo Leonardiano di Vinci nel 2020 e, in edizione ampliata, nel 2022.

"Desidero esprimere il mio apprezzamento a Horacio Pagani e al Pagani Museo e Atelier per aver scelto di dedicare spazio e attenzione al pensiero e all’eredità di Leonardo da Vinci, dando vita a un progetto culturale di grande valore" dichiara il sindaco di Vinci Daniele Vanni. "Questa mostra rappresenta un esempio significativo di come una realtà d’eccellenza nel mondo dell’automotive possa farsi interprete e promotrice di un patrimonio culturale universale, mettendo in dialogo la genialità di Leonardo con la ricerca, l’innovazione e la creatività contemporanea. Per Vinci, città natale di Leonardo, è motivo di orgoglio vedere la sua eredità continuare a ispirare esperienze e percorsi che superano i confini tradizionali tra arte, scienza e tecnologia. Il legame tra Leonardo e Horacio Pagani, fondato sulla convinzione che bellezza e conoscenza, intuizione e tecnica siano inseparabili, testimonia quanto il pensiero leonardiano sia ancora oggi vivo e capace di generare nuove visioni".

La mostra "Leonardo. Anatomia dei disegni", al Pagani Museo e Atelier, in via dell'Industria 26, San Cesario sul Panaro (Modena), sarà visitabile fino al 21 marzo 2027.

Fonte: Pagani Automobili

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