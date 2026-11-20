Tensioni oggi a Pisa durante le manifestazioni organizzate in occasione dello sciopero generale, dove dal presidio dei collettivi studenteschi sono stati lanciati palloncini contenenti vernice bianca contro i poliziotti, macchiando le divise dei poliziotti. In città migliaia di persone hanno sfilato pacificamente. Il corteo più partecipato è stato quello promosso dalla Cgil, seguito da quello dei collettivi studenteschi e della sinistra radicale

Le manifestazioni sono poi confluite nei pressi della Torre pendente, davanti all'auditorium Toniolo dell'Opera della Primaziale pisana, dove era in corso un convegno promosso dal Comune sul piano di rigenerazione urbana del complesso Santa Chiara.

Durante il presidio, alcuni manifestanti dei collettivi studenteschi hanno lanciato i palloncini pieni di vernice contro gli agenti di polizia. Scanditi anche slogan contro le politiche europee di riarmo e contro il governo Meloni. Al termine, i cortei si sono sciolti.

I commenti

Sulla manifestazione è intervenuto Matteo Trapani, consigliere regionale del Partito Democratico: "Questa mattina a Pisa ho partecipato al corteo per la mobilitazione promossa dalla Cgil, per essere, come sempre, al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori e degli studenti che sono scesi in piazza per rivendicare salari e pensioni più alti, condizioni di lavoro sicure, diritti e servizi pubblici accessibili a tutti. I problemi cruciali delle persone non si possono ignorare: il costo della vita, la precarietà e le difficoltà economiche che tante famiglie affrontano quotidianamente richiedono risposte concrete. Investire nella scuola, nella sanità pubblica e nel diritto alla casa, significa mettere al centro la dignità dei cittadini ed occuparsi del futuro del Paese. La grande partecipazione di lavoratori e studenti a Pisa, testimonia che anche nella nostra città, come in tante altre in Toscana, ci sono persone che lottano per cambiare le cose, per lanciare un forte segnale al governo nazionale che, invece di fare l’ennesimo condono, dovrebbe occuparsi dei problemi reali del Paese".

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