Un grande confronto cittadino sulla trasformazione dell’area del Santa Chiara a Pisa. Questo l’obiettivo del convegno che si è tenuto oggi, venerdì 20 novembre all’Auditorium Giuseppe Toniolo presso l’Opera Primaziale Pisana, dal titolo «Santa Chiara, una nuova storia», promosso dal Comune di Pisa e organizzato con la media partnership de Il Sole 24 Ore. Istituzioni, università, enti di ricerca, investitori privati, professionisti e cittadini per discutere su come aggiornare il Piano di recupero dell’area e quali funzioni potranno trovare spazio nel complesso.

«Quello di stamani è stato un confronto vero, aperto alla città – dichiara il sindaco Michele Conti –. Abbiamo ascoltato le istituzioni, le università, il CNR, i professionisti, le imprese e i cittadini. Sono emerse esigenze diverse e proposte concrete. Era doveroso discuterne pubblicamente, perché il futuro del Santa Chiara riguarda tutti i pisani. Parliamo di quasi dodici ettari nel cuore del centro storico, accanto a piazza dei Miracoli, in un luogo che da secoli fa parte della vita della nostra città. La prima indicazione emersa è che serve una cabina di regia pubblica. Il Comune ha la responsabilità delle scelte urbanistiche e deve coinvolgere chi può contribuire a dare nuove funzioni all’area. Gli investimenti privati sono necessari per un recupero di queste dimensioni. Ma sta a noi come Amministrazione, creare le condizioni perché quegli investimenti concorrano a un progetto utile alla città. È in questo quadro che ho proposto di valutare una società di trasformazione urbana, uno dei possibili strumenti per far lavorare insieme pubblico e privato, con obiettivi e responsabilità chiari».

«Dal confronto è emersa con forza prosegue il Sindaco - la proposta di una cittadella congressuale, poiché Pisa soffre da anni la mancanza di spazi adeguati per i congressi. Penso a una struttura pensata per le esigenze della nostra città, capace di ospitare incontri di medicina, scienze e discipline umanistiche e di offrire a chi fa ricerca a Pisa un luogo dove confrontarsi con colleghi di tutto il mondo. È una proposta che va studiata insieme a quella della mobilità, partendo dalla vicinanza della stazione di San Rossore, dal progetto della tramvia e dalla possibilità di collocare i parcheggi in aree ai margini del complesso. Il Santa Chiara deve diventare un quartiere da vivere. Questo significa tutelare gli edifici storici, aprire percorsi e spazi verdi, prevedere servizi per chi abita a Santa Maria e dare risposte a chi viene a Pisa per studiare o lavorare. Abbiamo parlato di studentati, ma anche di alloggi a canone accessibile per giovani medici e ricercatori che faticano a trovare casa. L’interesse manifestato dall’Opera della Primaziale e dalla Scuola Normale mostra quanto sia utile partire dalle esigenze concrete di chi lavora già in questa parte della città. Anche la ricettività e il commercio di vicinato possono avere un ruolo. Su un punto voglio continuare a essere chiaro: accanto alla Torre e a piazza dei Miracoli vogliamo funzioni all’altezza del luogo, e la grande distribuzione è fuori da questa prospettiva».

«A questo punto – conclude Michele Conti - dobbiamo dare continuità al confronto di stamani. Come Comune vogliamo mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, atenei e soggetti interessati, tenendo aperto il dialogo con il quartiere e con la città. Il recupero del Santa Chiara può contribuire allo sviluppo di Pisa per i prossimi cinquant’anni. È un’occasione che capita raramente e che dobbiamo cogliere insieme, a partire dalle proposte concrete che abbiamo ascoltato oggi».

«Il Piano di recupero, approvato nel 2013 e valido fino al gennaio 2030, nasce dal concorso internazionale vinto da David Chipperfield – spiega il professore Massimo Dringoli, assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa –. La sua intuizione è collegare via Nicola Pisano a piazza dei Miracoli con un percorso porticato attorno al quale organizzare il nuovo quartiere. Quel collegamento, la conservazione degli edifici tutelati e il sistema del verde sono i punti da cui partire all’interno di una proposta capace di rinsaldare i collegamenti tra piazza dei Miracoli e la parte del centro storico che arriva sul Lungarno nella zona della Cittadella, così da destinare gli spazi interni al verde pubblico e ai percorsi pedonali e ciclabili, in relazione con l’Orto Botanico e il Parco della Cittadella. Va affrontato anche il tema dei tempi. Una suddivisione in pochi lotti consentirebbe di programmare il recupero man mano che gli immobili si liberano con il trasferimento a Cisanello. Tra le ipotesi da approfondire c’è poi quella di ospitare nella Scuola Medica un centro congressi, in rapporto con le attività universitarie e di ricerca e nel rispetto dei vincoli di tutela».

Il Convegno ha visto la partecipazione del sindaco di Pisa Michele Conti, del presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Andrea Maestrelli, del soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno Valerio Tesi, del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Diego Petrucci, del rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, del direttore della Scuola Normale Superiore Alessandro Schiesaro, del rettore della Scuola Superiore Sant’Anna Nicola Vitiello, del direttore dell’area pisana del Consiglio nazionale delle ricerche Roberto Scopigno.

Dopo gli interventi istituzionali, si è tenuta la sessione «Il recupero del Santa Chiara» dedicata agli scenari progettuali e alle possibili destinazioni dell’area, a cui hanno partecipato Massimo Dringoli, assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa, Katia Belvedere, direttrice dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, Salvatore Esposito, amministratore delegato di Finso S.p.A., Anselmo De Titta, amministratore delegato di MDC – Marina Development Corporation, e Barbara Da Rin, senior consultant Real Estate & Construction di TEHA Group. A conclusione del convegno si è sviluppato il dibattito a cui hanno preso parte anche cittadini e professionisti presenti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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