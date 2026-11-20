Smantellati dai carabinieri due bivacchi abusivi, ritenuti possibili basi logistiche per lo spaccio di sostanze stupefacenti, individuati in una zona boschiva in località La Famiglia, nel territorio di Montefollonico nel comune di Torrita di Siena, in provincia di Siena. L'intervento, nell'ambito di servizi straordinari di controllo del territorio in contrasto allo spaccio di droga e a tutela delle aree boschive e rurali, ha visto impegnati i militari della stazione di Torrita con il supporto dei colleghi di Sinalunga, Bettolle, del nucleo carabinieri forestale di Montepulciano e un'unità cinofila antidroga di Firenze.

Durante un servizio di osservazione durato circa due ore i carabinieri hanno individuato un uomo che presidiava un accampamento: alla vista dei militari il soggetto si è dato alla fuga riuscendo, nonostante le immediate ricerche, a far perdere le proprie tracce nella fitta vegetazione. Durante il successivo sopralluogo sono stati scoperti e smantellati i due bivacchi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Torrita per identificare gli occupanti delle postazioni abusive.

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