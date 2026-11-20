Saranno gli studenti i protagonisti dell'iniziativa 'L'Onda delle scuole contro la violenza sulle donne', organizzata dal presidio ospedaliero Santi Cosma e Damiano di Pescia, in collaborazione con il Comune di Pescia. L'appuntamento è in programma martedì 24 novembre, dalle 9.30 alle 12, al cinema Splendor e coinvolgerà i quattro istituti superiori del territorio in un percorso di sensibilizzazione attraverso linguaggi diversi, dal cinema al teatro, fino alla musica.

L'incontro si inserisce nell'ambito della (H) Open Week contro la Violenza sulle Donne, promossa da Fondazione Onda ETS per sensibilizzare la popolazione, diffondere la cultura del rispetto e richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

La scelta di coinvolgere direttamente le scuole nasce dalla consapevolezza che il rispetto, la parità e la capacità di riconoscere comportamenti violenti sono temi che devono trovare spazio anche nella formazione delle giovani generazioni. Per questo gli studenti non saranno semplici spettatori, ma parte attiva della mattinata, con contributi realizzati e interpretati da loro.

"Coinvolgere le scuole - afferma Giuditta Niccolai, direttrice del presidio ospedaliero Santi Cosma e Damiano di Pescia - significa investire sulla prevenzione, partendo dai più giovani. Attraverso il linguaggio della musica, del teatro e delle immagini, gli studenti possono riflettere sulla violenza di genere, riconoscere il valore del rispetto e diventare protagonisti di una cultura fondata sulla parità e sulla libertà".

Il programma si aprirà con gli alunni dell'Istituto Pacinotti Sismondi, che presenteranno un video ispirato al romanzo Oliva Denaro di Viola Ardone. Seguiranno gli studenti dell'Istituto Marchi con un filmato dedicato al processo ad Artemisia Gentileschi e al tema della vittimizzazione secondaria. Gli alunni dell'Istituto Lorenzini proporranno invece la recitazione del monologo di Franca Rame, mentre i ragazzi dell'Istituto Agrario concluderanno la mattinata con una canzone.

All'iniziativa parteciperanno anche i professionisti della Rete Codice Rosa, del territorio della Valdinievole, i rappresentanti dei centri di ascolto e dei centri antiviolenza del territorio e le forze dell'ordine. Tra gli ospiti sarà presente anche l'Avvocata Francesca Barontini, da anni impegnata su queste tematiche.

La mattinata sarà quindi un'occasione di incontro tra scuola, istituzioni e servizi che operano nel contrasto alla violenza di genere, mettendo in relazione il lavoro di sensibilizzazione rivolto ai giovani con l'esperienza di chi quotidianamente si occupa di accoglienza, ascolto e tutela delle donne.