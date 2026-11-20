In merito alle dichiarazioni della consigliera Francesca Bruni sul Signal for Help, i gruppi consiliari di maggioranza Noi per San Miniato e Partito Democratico ritengono necessario chiarire quanto accaduto nel Consiglio comunale del 17 novembre e, soprattutto, il significato delle proposte avanzate e approvate durante la seduta.

Gli emendamenti presentati dalla lista civica Noi per San Miniato alla mozione di Fratelli d'Italia nascevano dalla volontà di rafforzare una proposta che, pur condivisibile nelle finalità, ritenevamo dovesse essere inserita in una strategia più ampia di contrasto alla violenza di genere. Far conoscere il Signal for Help è certamente importante, ma non possiamo limitarci a insegnare come chiedere aiuto quando la violenza si è già manifestata. È necessario intervenire anche su ciò che la precede, attraverso l'educazione, la prevenzione e il contrasto agli stereotipi e ai modelli culturali che alimentano discriminazioni e disuguaglianze. Per questo avevamo proposto di coinvolgere la Commissione Pari Opportunità, le scuole e i Centri Antiviolenza, affiancando alle campagne informative un percorso strutturato di sensibilizzazione. Non avendo trovato condivisione su questa impostazione, la maggioranza ha scelto di astenersi sulla mozione di Fratelli d'Italia, approvata con l'emendamento presentato da Filo Rosso.

Successivamente, Noi per San Miniato e Partito Democratico hanno presentato una propria mozione congiunta, anch'essa approvata dal Consiglio comunale, con la quale si propone un impegno concreto e articolato sul fronte della prevenzione della violenza di genere e del rispetto nelle istituzioni. La mozione approvata prevede la promozione di iniziative dedicate alla prevenzione della violenza di genere, al contrasto del linguaggio d’odio, all’educazione al rispetto e alla sensibilizzazione sul Signal for Help, valorizzando il coinvolgimento delle scuole, della Commissione Pari Opportunità e delle realtà del territorio. Un impegno che guarda anche alla formazione e alla responsabilità delle istituzioni, con l’obiettivo di affrontare il fenomeno non soltanto nelle sue manifestazioni più evidenti, ma anche nelle sue radici culturali e sociali. Una proposta che non si limita a richiamare principi condivisibili, ma indica un percorso concreto di iniziative da promuovere.

Dispiace, quindi, che il confronto politico sia stato ricondotto a una presunta volontà di mettere una "bandierina" su un tema tanto delicato. Respingiamo con fermezza queste accuse e i toni utilizzati durante il dibattito. Proporre emendamenti, contribuire alla discussione e presentare una mozione che viene approvata non significa cercare meriti politici, ma esercitare con responsabilità il proprio ruolo istituzionale. Colpisce, piuttosto, quanto avvenuto in aula: mentre i consiglieri di maggioranza hanno partecipato alla discussione della mozione di Fratelli d'Italia, esprimendo la propria posizione attraverso l'astensione, tutti i consiglieri di opposizione hanno scelto di abbandonare l'aula quando è stata presentata la nostra mozione, rinunciando così a confrontarsi su una proposta che affrontava lo stesso tema ma da una prospettiva più ampia. Il confronto democratico dovrebbe essere tale anche quando le proposte non provengono dal proprio gruppo politico. Riteniamo importante che ai cittadini venga restituito il quadro completo di quanto accaduto. Il Consiglio comunale ha approvato due mozioni ed entrambe impegnano le istituzioni ad agire. La nostra convinzione rimane chiara: il Signal for Help è uno strumento utile per riconoscere una richiesta di aiuto, ma una politica seria deve avere anche l'ambizione di prevenire le condizioni che rendono necessaria quella richiesta. È su questo principio che abbiamo costruito i nostri emendamenti e la nostra mozione, ed è sulla loro concreta attuazione che continueremo a lavorare.

Fonte: Gruppi consiliari "Noi per San Miniato" e Partito Democratico

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