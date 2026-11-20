La presentazione nazionale del festival Terre di Presepi è senza dubbio una delle manifestazioni in cui si incontrano da tutte la regione, da piccoli paesi e cittadine, rappresentanti di associazioni e istituzioni con i presepisti per raccontare il Natale attraverso il presepe. Ecco che l’incontro di arte, tradizione, fede e identità trova nel festival presepiale uno dei suoi momenti di massima manifestazione ed espressione.

Per questo l’Associazione Nazionale Città dei Presepi ha scelto Firenze, piazza Duomo, la sede della Presidenza della Regione Toscana per questo appuntamento che è aperto a tutti ed è fissato per sabato 21 dicembre dalle 10 nella sala Pegaso. Sono attesi, insieme ai presepi viventi o di figura che avranno con se un personaggio della propria rappresentazione, le istituzioni, i sindaci e gli assessori dei comuni aderenti.

Al pomeriggio, sempre di sabato 21 novembre, a partire dalle 15 il centro storico di Firenze ospiterà per la prima volta il Corteo della Natività e il Presepe Vivente, con partenza da piazza Santa Maria Novella, insieme alle delegazioni dei figuranti in costume provenienti da tutta la Regione a cui porterà il saluto l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli.

Ognuno racconta la propria esperienza presepiale nella Toscana diffusa dove, tessera dopo tessera si compone un ricco mosaico di iniziative e di eventi che muove ogni anno due milioni di persone fino all’Epifania. E insieme a essi la narrazione del proprio presepe con le tecniche utilizzate, i materiali e le particolarità che raccontano i variegati territori di cui la regione è composta.

Sono a ora 140 i paesi in rete tra loro che, insieme, rappresentano la Toscana a Natale di Terre di Presepi. Tra una proposta e l’altra sono previsti alcuni interventi di approfondimento. Tra i più attesi a scadenzare la presentazione delle novità presepiali, don Massimo Tellan, collaboratore di Rai Radio 1, Tele Pace, Tv 2000 e Radio Vaticana e recente autore del libro 'Una luce a Betlemme', Simone Pitossi direttore di Toscana Oggi che illustrerà le proposte di comunicazione previste per Terre di Presepi nel prossimo Natale.

Vittorio Gasparrini Presidente Club per l’Unesco di Firenze parlerà del patrimonio immateriale Unesco e il presepe ad 800 anni dalla morte di San Francesco essendo in fase di valutazione la candidatura del presepe a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco. Intanto nei giorni scorsi un container contenente un presepe di figura e opere pittoriche raffiguranti la natività realizzate dai pittori di Ucai San Miniato, è volato a Colombo nella capitale dello Sri Lanka dove, nella sede della Sapientia Language Institut, l’arcivescovo metropolita cardinale Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don benedirà e inaugurerà il presepe.

Un progetto che vede la collaborazione con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura e delle rispettive ambasciate italiane e srilankese per un lavoro lungo un anno. E a Roma è in fase di allestimento la seconda edizione di Fare il Presepe con l’esposizione dei presepi delle regioni d’Italia presso la direzione del Ministero della Cultura.

Il corteo di sabato 21, invece, che annuncia l’avvicinarsi del Natale, toccherà anche altre piazze simbolo della città, mentre la scena della Natività è prevista in piazza Duomo. La scena della natività arriverà dalla Lunigiana, saranno infatti i presepisti di Equi Terme a portare il Gesù Bambino vivente. Si tratta di una tappa di avvicinamento verso l’appuntamento internazionale di Roma di sabato 12 dicembre dove l’Associazione Nazionale Città dei Presepi insieme alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore proporrà a Roma il Presepe Vivente della chiesa universale e che vedrà oltre al gruppo dei figuranti toscani e italiani, la presenza delle delegazioni di molti paesi esteri, che parteciperanno indossando il proprio costume identitario. Per questi motivi e per l’alta affluenza prevista, si sta valutando la candidatura del presepe al Guiness mondiale dei primati.

Per tutte le info www.cittadeipresepi.com e Facebook Terre Di Presepi.

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