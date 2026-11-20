Le precipitazioni in Toscana lasciano spazio a venti forti in particolare sulle zone costiere del centro e del nord della regione.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancio per mareggiate valido fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 20 novembre, per il tratto di costa compreso tra Versilia e litorale livornese. Il codice diventa di colore giallo, sempre per mareggiate, anche sulle isole dalla mezzanotte fino alle 8.00 di domani, sabato 21 novembre.

Emessa anche un'allerta di colore giallo per vento, valido dalle 18 di oggi fino alle 8.00 di domani per la costa livornese a sud di Piombino e per le isole.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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