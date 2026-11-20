La Rassegna la Toscana delle Donne si chiude a Empoli, venerdì 27 novembre, con un viaggio tra parole, musica e identità. Tre dimensioni che hanno inaugurato la rassegna 2026 e che attraversano anche l’ultimo appuntamento. Un pomeriggio quello ospitato dalla redazione nell’ex Cinema La Perla in Via de’ Neri, 5 a Empoli, che chiude guardando ai giovani alle nuove cittadinanze, le cui rappresentanze sono state proprio recentemente organizzate nel Comune di Empoli in un tavolo permanente .

Ma sarà soprattutto un pomeriggio dedicato alle donne che abitano identità e appartenenze plurali, per chiedersi chi oggi ha voce, rappresentanza e piena cittadinanza nel nostro Paese. Secondo il rapporto sull’Immigrazione 2026 dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana e di ANCI Toscana al 1° gennaio 2026, i cittadini senza cittadinanza italiana residenti negli 11 comuni dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa sono 25.033 con un trend in crescita, e con una percentuale di donne di origine straniera che supera abbondantemente il 50%.

'Voci plurali. Donne, memoria e cittadinanza nella Toscana di oggi', è l’appuntamento promosso nell’ambito de La Toscana delle donne, il percorso ideato dalla Regione Toscana, in collaborazione con COSPE, in programma venerdì 27 novembre alle 16 all’Ex Cinema La Perla di Empoli.

Il programma prevede l’introduzione da parte della presidente di COSPE Anna Meli e gli interventi di: Cristina Manetti, Assessora alla Parità di Genere della Regione Toscana e ideatrice de La Toscana delle donne, Alessio Mantellassi, Sindaco di Empoli e Brenda Barnini, Consigliera della Regione Toscana.

A seguire le performance di due voci di primo piano Djara Kan, scrittrice e giornalista che porterà 'Il diritto di essere sé stesse' e Oumoulkhairy Carroy (UMI), pianista, performer e artista, presenterà 'I Have a Piano – Un continente in movimento'.

'Il diritto di essere sé stesse' è un racconto che prende le mosse dalla vita di Nina Simone: pianista, cantante e protagonista del movimento per i diritti civili afroamericani, che rifiutò di essere confinata in una sola identità e trasformò le proprie canzoni in strumenti di denuncia politica. Il racconto intreccia musica, femminismo, razzismo e società contemporanea in una testimonianza diretta e personale di donna e persona razzializzata.

'I Have a piano' è invece una performance che parte da un oggetto legato al canone culturale europeo, il pianoforte, e lo sottrae alla sala da concerto per trasformarlo in corpo, territorio e memoria: legno, corde, vibrazioni, rumore e silenzio. Dalla relazione tra corpo femminile e strumento emerge una geografia più ampia che attraversa Africa, Americhe ed Europa, diaspora e migrazioni, tra blues, gospel, jazz e improvvisazione. Il corpo della donna non è oggetto della rappresentazione ma soggetto che produce il racconto e trasforma il canone.

Fonte: Cospe - Ufficio Stampa

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