E’ il primo vero esame di maturità, per l’Use Computer Gross. Dopo otto giornate di campionato, la squadra di coach Valentino prende la direzione della Liguria per affrontare, domenica alle 18 a Santa Margherita Ligure, Chiavari, la squadra che sulla carta è la più attrezzata del campionato. Lo fa con leggerezza, senza pressione e con la voglia di vedere cosa verrà fuori da un confronto così impegnativo.

“Domenica affrontiamo l'altra corazzata che, insieme a Costone, ai nastri di partenza è la candidata principale per arrivare nella fase finale del campionato – spiega coach Luca Valentino – Chiavari ha un roster profondo e può permettersi ben tre giocatori senior che vanno in tribuna per via delle rotazioni. E’ un gruppo completo in ogni ruolo, con giocatori che hanno calcato anche la categoria superiore”.

“Sotto questo aspetto - prosegue - per noi sarà uno stimolo e dovrà essere un divertimento confrontarci con loro per crescere ulteriormente, cercando di confermare la nostra identità e i concetti finora espressi sul campo contro una squadra di questa portata. Deve essere acceso come in ogni partita il desiderio di ognuno di noi di fare qualcosa in più soprattutto in difesa, limitando di squadra la fisicità che metterà in campo Chiavari e le grandi qualità offensive di giocatori forti e completi come ad esempio Maffei, Marchini e Solaroli”.

E vediamo di capire qualcosa dell’Aurora Chiavari, storica società cestistica del Tigullio, protagonista nella stagione 2026/2027 del suo esordio assoluto nel campionato nazionale di serie B Interregionale. Il club gialloblù ha conquistato questa storica promozione nel giugno 2026, superando il CUS Torino nella decisiva gara finale di serie C.

Sostenuto dalla partnership tra i gruppi HANA e SELI, il progetto sportivo si radica nell'intero comprensorio, portando la squadra a disputare le gare casalinghe sul campo di Santa Margherita Ligure. Per affrontare al meglio il salto di categoria, la dirigenza ha affidato la guida tecnica a Giovanni Benedetto, allenatore di comprovata esperienza nei tornei nazionali.

Il roster 2026/2027 presenta un equilibrio tra giovani promettenti ed altri elementi di sicuro affidamento fra i quali figurano due ex biancorossi, Luca Digno e Obinna Nwokoye. Ad arbitrare la partita saranno Quaranta di Pavia e Orlandi di Broni. Prevista la diretta streaming sul canale youtube aurora Basket Chiavari.

Fonte: Use Computer Gross - Ufficio Stampa

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