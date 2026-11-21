"La violenza contro le donne non riguarda soltanto chi la subisce. È una questione che coinvolge l'intera comunità e che richiede attenzione, consapevolezza e rispetto ogni giorno".

A dirlo sono Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, e Marta Silvestre, delegata a parità e inclusione, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Il 25 novembre è un momento importante per ricordare che dietro ogni forma di violenza c'è una persona a cui vengono negati rispetto, libertà e dignità. Ma non basta parlarne in questa giornata: è importante che questi valori siano presenti nei nostri gesti e nelle nostre relazioni quotidiane. Ognuno, nel proprio ruolo e nella propria comunità, può contribuire a costruire un ambiente più attento e rispettoso".

"Le donne – proseguono - sono una componente fondamentale della comunità Avis: sono tante le donatrici e le volontarie che ogni giorno contribuiscono alla vita associativa e alla diffusione della cultura del dono. Una presenza che si esprime anche attraverso il Forum Donne, l'appuntamento che Avis Toscana organizza da vent'anni per promuovere la solidarietà e la donazione di sangue e plasma attraverso una prospettiva femminile, offrendo occasioni di confronto su temi che riguardano le donne, la società e il loro ruolo nella comunità".

"Come associazione che vive grazie alla partecipazione di tante donne e tanti uomini – concludono Firenze e Silvestre - , sentiamo la responsabilità di contribuire a diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla solidarietà. Il nostro impegno passa anche dalla sensibilizzazione della nostra rete di donatrici, donatori e volontari: perché una comunità più attenta e solidale è una comunità in cui nessuno deve sentirsi solo".

Fonte: Avis Toscana

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