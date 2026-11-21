Una trasferta temuta, contro una squadra ostica e dopo una settimana di passione. Ma l’Abc Solettificio Manetti non frena la propria corsa e allunga ad otto la striscia di successi consecutivi sbancando Valdisieve per 67-76. Con Cantini, Balducci e Talluri costretti ai box, i gialloblu trovano nella compattezza difensiva e nella tenuta mentale i punti di forza per andare a prendersi una vittoria che conta davvero tanto.

“Sono contento perché abbiamo portato a casa una vittoria contro una squadra dura, sia mentalmente che fisicamente, e noi lo siamo stati altrettanto – commenta soddisfatto coach Alberto Tonfoni -. In particolare siamo stati applicati in difesa, e questo mi fa molto piacere perché essere solidi dietro ci permette di far fronte anche a quei momenti in cui magari l’attacco risulta più farraginoso. Ma sono contento anche perché questa vittoria arriva dopo una settimana molto complicata, abbiamo giocato senza tre giocatori, e anche stavolta i ragazzi sono riusciti a tirare fuori qualcosa di eccezionale”.

E adesso testa e sguardo a domenica 29 novembre, quando l’Abc Solettificio Manetti alle 18 tornerà al PalaBetti per ricevere la Folgore Fucecchio.

LA CRONACA

Avvio contratto per l’Abc, con Valdisieve che guida e Rossi che scrive 9-6 a metà frazione. Coach Tonfoni si rifugia nel time out per mettere ordine e al rientro i gialloblu alzano l’attenzione in difesa, con Lazzeri che impatta a quota 11 dall’arco e Corbinelli che timbra il sorpasso. Un gioco da tre punti di Mancini mette due possessi di vantaggio, preludio al 14-18 su cui si va al primo riposo.

Il doppio affondo di Carlotti e Rosi da tre punti inaugura la seconda frazione e vale la doppia cifra di vantaggio (14-24). Bardini ferma il gioco, così la risposta locale arriva con l’azione spalle a canestro di Municchi e la bomba di Rossi. L’Abc, però, tiene saldo il controllo grazie ad una difesa attenta e compatta, mentre uno splendido assist di Belli serve Rosi per il nuovo +10, seguito da due giocate di alta scuola di Mancini nel pitturato che scrivono 21-36 sul tabellone. Valdisieve non molla e si riporta a contatto, grazie ad un parziale di 11-2 aperto da Simoncini e chiuso da Lerede che dimezza la forbice: 32-38 al 18′. La penetrazione di Lazzeri interrompe il break locale, ma la tripla di Gori riapre tutto: 36-40 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi sale in cattedra Giovanni Corbinelli, che con una serie di giocate di alta scuola e un parziale personale di 13-2 ristabilisce in un amen la doppia cifra di vantaggio: 38-53 dopo tre giri di cronometro. Complice un momento di buio in attacco, con l’Abc che si affida a giocate farraginose, i fiorentini provano ad accorciare. Ma stavolta i gialloblu non si lasciano sorprendere e tornano in controllo: 44-61 alla terza sirena.

All’inizio dell’ultimo quarto Valdisieve riemerge ancora dalle proprie ceneri, piazzando un parziale di 11-3 che riporta lo svantaggio fiorentino sotto la doppia cifra (57-64 al 35′). Sul -6 a firma Rossi, provvidenziale la freddezza di De Leone dalla linea della carità, che ristabilisce tre possessi di vantaggio, finché due triple di Belli quando partono gli ultimi 120 secondi mettono il sigillo.

VALDISIEVE BASKET – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 67-76

Valdisieve Basket: Lerede 7, Bartolozzi 2, Piccini N., Rossi 16, Orati 5, Gori 4, Municchi 10, Piccini C. 4, Lovelli 2, Gustinelli, Simoncini 17, Faticanti ne. All. Bardini. Ass. Pasetti.

Abc Solettificio Manetti: Rosi D. ne, Rosi L. 6, Lazzeri 5, Ticciati 2, Corbinelli 19, Talluri ne, Balducci ne, Belli 14, Mancini 14, Carlotti 8, De Leone 11, Cantini ne. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Parziali: 14-18, 36-40 (22-22), 44-61 (8-21), 67-76 (23-15)

Arbitri: Mattiello di Buggiano, Cima di Viareggio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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