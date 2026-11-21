Il talento, quando incontra lo studio, la dedizione e una profonda sensibilità, diventa un percorso capace di lasciare il segno. È la storia artistica di Alessio Cioni, pianista empolese, che venerdì 27 novembre alle ore 21 sarà protagonista al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino con Il Pianoforte Romantico, un concerto che unisce l'eccellenza musicale a un importante significato per la comunità.

La serata, promossa dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli, sarà dedicata agli Istituti scolastici dell'Empolese-Valdelsa, agli studenti, ai docenti e a tutto il personale che quotidianamente contribuisce alla crescita culturale e umana delle nuove generazioni. Un pensiero particolare sarà rivolto all'Istituto Enriques di Castelfiorentino, in seguito ai recenti danneggiamenti. La dedica assume così il valore di un gesto di vicinanza: attraverso la musica, esprimere solidarietà, incoraggiamento e fiducia nel mondo della scuola.

Empolese, Cioni ha maturato una formazione pianistica di alto livello, diplomandosi nel 1999 all'Istituto Musicale «Rinaldo Franci» di Siena con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo altissimi riconoscimenti ai Concorsi di Pinerolo, Cantù, San Marino e Belgrado.

Tra le tappe più significative figura il 54° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, manifestazione di assoluto prestigio dedicata al grande pianista e compositore empolese. Un legame che porta con sé un motivo di particolare orgoglio per la città: Alessio Cioni è l'unico pianista empolese premiato nella storia del Concorso Busoni, entrando nel novero dei musicisti che hanno ottenuto riconoscimenti in una competizione il cui albo d'oro vanta interpreti leggendari come Martha Argerich, Alfred Brendel, John Ogdon e Lylia Zilberstein. Un'affinità con Busoni che unisce idealmente due musicisti empolesi, attraverso generazioni differenti, nel nome della grande tradizione pianistica.

Nel 2026 Cioni ha inoltre ricevuto il Premio «Ferruccio Benvenuto Busoni» alla carriera, a testimonianza del suo percorso artistico. Accanto all'attività concertistica e didattica, coltiva quella giornalistica, che quest'anno gli ha portato il Premio Giornalistico «Mordecai Richler – Oltre la cronaca», riconoscimento che valorizza il suo lavoro nel racconto e nell'informazione.

Il programma del recital attraverserà pagine di Beethoven, Schubert e Liszt, in un itinerario nel cuore del Romanticismo. Una serata in cui il pianoforte non sarà soltanto protagonista sul palco, ma anche strumento di riconoscenza verso il territorio, la scuola e chi continua a credere nel valore della cultura come patrimonio condiviso.

Fonte: Ufficio Stampa