Centinaia di begonie hanno trovato un luogo dove continuare ad esprimere i colori e le meraviglie della natura nelle case degli abitanti di Barberino Tavarnelle. Dalle fioriere in ghisa di piazza Matteotti alle terrazze, alle finestre e agli ambienti domestici di tanti cittadini e cittadine che hanno adottato i fiori in cerca di una seconda vita. E’ stata consistente la partecipazione delle persone con il pollice verde che hanno colto l’invito del sindaco David Baroncelli ad aderire all’iniziativa green “Adotta una begonia” per la quale le piante di begonie che adornavano la piazza centrale di Tavarnelle, sono state offerte in dono alla comunità.

Un regalo sostenibile e rispettoso dell’ambiente che nasce dall’idea di evitare di produrre rifiuti e riusare, riciclare le piante che, per la necessaria alternanza climatica, con il sopraggiungere della stagione invernale, dovevano essere rimosse per cedere il passo alle pansé, fiori più resilienti piantati come accade ogni anno nei grandi vasi pubblici che decorano piazze e vie di centri abitati e borghi del Comune di Barberino Tavarnelle. Con l’aiuto degli operai dell’area tecnica del Comune i cittadini hanno potuto prelevare le piante di begonie rosse e bianche e le hanno trasferite nelle loro case per arricchire e abbellire ambienti privati o farne dono, a loro volta, a familiari e parenti.

“Il ciclo vitale delle begonie, piante di origine tropicale, - dichiara il sindaco David Baroncelli - ancora piene di vigore per via delle anomale temperature di tutto il mese di ottobre, può dunque continuare a sussistere grazie ai nostri concittadini che hanno adottato le piante per garantire ad esse un habitat più congeniale, un gesto virtuoso di cura che ci permette di tradurre l’attività di manutenzione del patrimonio floreale del Comune in un’opportunità che valorizza le relazioni con il mondo vegetale e le performances ambientali della nostra comunità, evitando così la produzione di un rifiuto”. Sono i fiori pansé, le cosiddette viole del pensiero, ad aver preso il posto delle begonie rimosse, per le loro caratteristiche di resilienza nei periodi più freddi.

La begonia è una pianta ornamentale che richiede poche e semplici accortezze. Occorre collocarla in un luogo esposto al sole ma non in forma diretta. Necessita di poche innaffiature durante l’inverno, poiché la tuberosa non richiede grosse quantità di acqua, è preferibile attendere che il terriccio sia asciutto prima di procedere con l’innaffiatura successiva.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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