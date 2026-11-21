A 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, noto con lo pseudonimo di Collodi, autore di Pinocchio e di altre importanti opere didattiche, giornalista, direttore di periodici, critico teatrale e volontario in due Guerre di Indipendenza, il Comitato per il Bicentenario Collodiano 1826 - 2026, promuove questa iniziativa dedicata alla filatelia.

Il 24 novembre, data della nascita del Collodi, nella sede della presidenza della Regione Toscana, Palazzo Guadagni Sacrati Strozzi, in piazza del Duomo 10 a Firenze, si terrà un evento nel quale saranno presentati i francobolli dedicati al Collodi e la possibilità di fare annullare cartoline e altro materiale per collezionisti e amanti del mondo Collodiano.

A partire dalle ore 10 e fino alle ore 12, funzionerà un servizio filatelico temporaneo a cura delle Poste Italiane e la presenza dei prodotti delle Poste di San Marino e Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Un’occasione unica che unisce i tre enti filatelici, per la prima volta insieme in un’occasione così importante come il Bicentenario Collodiano.

Ai saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, seguiranno le parole dei rappresentanti dei tre enti filatelici e un breve intervento di Giuseppe Garbarino che parlerà sul Bicentenario, gli eventi organizzati, patrocinati e promossi dal Comitato.

Seguirà la presentazione di una proposta per una statua realizzata da Lorenzo Frati, su bozzetto del compianto M° Mario Pachioli, prematuramente scomparso mentre cercava di interpretare un’opera da dedicare al Collodi nella sua Firenze.

Nella stessa occasione sarà esposto il disegno di Samuele Vanni, allievo della scuola di Annigoni, dal quale è stata tratta l’immagine dell’annullo filatelico di Poste Italiane.

Lo stesso giorno, il Comitato, insieme ad altre associazioni del territorio, organizza come tutti gli anni, la classica cena per il compleanno del famoso autore di Pinocchio. Quest’anno si terrà al Florentia Caffè e

Restaurant in piazza dell’Indipendenza.

Tra i prossimi eventi convegni e mostre, una all’Accademia della Crusca a febbraio, durante la quale saranno esposti libri di Pinocchio nei vari dialetti italiani.

Fanno parte del Comitato per il Bicentenario Collodiano 1826 - 2026, numerose associazioni della Toscana e di altre regioni, che hanno trovato in questo Comitato lo stimolo per organizzare numerose iniziative di ampio interesse.

Ulteriori info chiamando il 3298032085.

Fonte: Ufficio Stampa

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