Un'annata caratterizzata da struttura, intensità aromatica ed equilibrio, nonostante le difficili condizioni climatiche. È il Brunello di Montalcino 2022, che arriverà sui mercati dal 1° gennaio 2027. Il nuovo millesimo è stato presentato oggi al Teatro degli Astrusi, durante la terza giornata di Benvenuto Brunello, la manifestazione organizzata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, in programma fino al 23 novembre.

Secondo le valutazioni del progetto Brunello Forma, dedicato all'analisi delle caratteristiche delle diverse annate, il 2022 presenta un profilo suadente, strutturato e sapido, con note fruttate intense, tannini morbidi e un finale elegante. Determinanti le precipitazioni tra luglio e agosto, che hanno mitigato gli effetti della siccità e delle temperature elevate, favorendo una maturazione equilibrata delle uve Sangiovese.

L'analisi è stata condotta attraverso degustazioni alla cieca di 54 campioni, rappresentativi di altrettante aziende e del 50% della produzione della denominazione. Alla valutazione hanno partecipato otto Master of Wine internazionali, affiancati dalla commissione interna del Consorzio. Il progetto utilizza inoltre una rete di 67 stazioni meteorologiche e 16 siti di osservazione della vite.

"Brunello Forma ci permette di presentare al mercato una lettura condivisa dell'annata, fondata su dati oggettivi e analisi sensoriali imparziali", ha spiegato il presidente del Consorzio Giacomo Bartolommei.

Durante la manifestazione sono state illustrate anche le prospettive economiche della denominazione. In un videomessaggio, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha indicato per il 2026 un valore prossimo ai 750 milioni di euro, con circa 9,3 milioni di bottiglie commercializzate nel mondo. Il ministro ha inoltre ricordato gli investimenti governativi a sostegno dell'agricoltura e della competitività del settore.

Il ruolo del Brunello sui mercati esteri è stato sottolineato anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha richiamato l'importanza della tutela delle indicazioni geografiche, della lotta alla contraffazione e degli incentivi all'innovazione.

Il presidente di Ice Agenzia Matteo Zoppas ha invece evidenziato le difficoltà attraversate dall'export vinicolo italiano nel 2026, pur segnalando recenti miglioramenti. Tra le priorità indicate, la diversificazione commerciale verso mercati come India, Australia e Mercosur.

La giornata ha ospitato anche un confronto sul valore del Made in Italy, con rappresentanti dei settori agroalimentare, orafo e industriale.

Spazio infine alla piastrella celebrativa della vendemmia 2026, realizzata da Marco Lambri, responsabile del Centro Stile Piaggio. L'opera, svelata in occasione dell'80° anniversario della Vespa, reinterpreta il profilo dello storico scooter attraverso colori ispirati al vino e al paesaggio toscano. La mattonella è stata collocata sulle mura del Palazzo Comunale di Montalcino, a testimonianza del legame tra tradizione vitivinicola e design italiano.

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