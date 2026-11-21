La Lega di San Miniato solleva dubbi sulle condizioni del campo da calcio di San Miniato Basso, recentemente dotato di un nuovo manto sintetico grazie a un intervento da circa 600mila euro.

Secondo quanto segnalato dalla sezione locale del partito, dopo le prime piogge autunnali e i primi utilizzi dell'impianto sarebbero emerse alcune criticità legate alla fuoriuscita dell'intaso, il materiale granulare collocato tra i fili d'erba sintetica per stabilizzare il tappeto e favorire il drenaggio dell'acqua.

In particolare, il materiale sarebbe risalito in superficie in quantità considerevoli, arrivando a ricoprire parte del terreno di gioco e compromettendo, secondo la Lega, la funzionalità del manto sintetico.

A seguito delle segnalazioni, il Comune avrebbe ricondotto il fenomeno a una normale e prevedibile fase di assestamento del materiale. Una spiegazione che, tuttavia, non convince gli esponenti locali della Lega, secondo i quali l'utilizzo del campo e le precipitazioni dovrebbero contribuire alla stabilizzazione del granulato anziché determinarne la fuoriuscita.

Il partito avanza quindi un'ipotesi alternativa, secondo cui il fenomeno potrebbe essere legato alla risalita di acqua dal sottosuolo, che avrebbe spinto il materiale granulare verso la superficie. A sostegno di questa possibilità, la Lega richiama le problematiche idrauliche che avrebbero interessato in passato l'area in cui sorge l'impianto sportivo.

Da qui la richiesta di chiarimenti all'amministrazione comunale, in particolare sulla valutazione delle condizioni idrauliche del terreno e sull'eventuale presenza di criticità legate al livello delle acque sotterranee, che potrebbero non essere state risolte con la realizzazione del nuovo manto sintetico.

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