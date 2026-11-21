Il gruppo di mamme MAM Art (Capraia e Limite), con il supporto dell'associazione I Ragazzi di Cerbaiola Odv, organizza La Casa di Babbo Natale a Capraia, nel comune di Capraia e Limite.
Il 12 e il 19 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, Babbo Natale aspetterà tutti i bambini nella sua casetta in via Corti 17, dove i più piccoli potranno consegnargli la propria letterina e partecipare a una magica pesca di beneficenza.
La pesca sarà a favore delle persone con disabilità del centro diurno di Cerbaiola. Un'occasione per vivere la magia del Natale e condividere un momento di festa all'insegna della solidarietà.
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