Cresce il sostegno del Comune alle contrade del Carnevale di Pietrasanta.

Attingendo a disponibilità di bilancio, infatti, la giunta del sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha deliberato un incremento di 5 mila euro per il contributo annuale destinato alle dieci realtà cittadine impegnate nelle manifestazioni carnevalesche che passa, così, complessivamente da 25 a 30 mila euro.

“Servizi e materiali necessari a realizzare i carri allegorici e i costumi delle mascherate – spiega l'assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – hanno costi sempre più elevati e sappiamo bene quanto impegno e passione ci siano dietro ogni sfilata, da parte delle nostre contrade. Avevo promesso che mi sarei attivato per cercare risorse aggiuntive e oggi, con grande soddisfazione, realizziamo questo intento: è un ringraziamento doveroso ai presidenti e a tutti i contradaioli che mantengono viva una delle tradizioni più sentite dalla nostra comunità, regalando alla città e ai suoi ospiti uno spettacolo di assoluto livello che racconta un pezzo della storia e dell'identità di Pietrasanta”.

Il contributo integrativo verrà suddiviso equamente fra ciascuna delle contrade che hanno partecipato alle manifestazioni del Carnevale di Pietrasanta 2026. Guardando al 2027, invece, il prossimo appuntamento all'orizzonte è la Festa della Canzonetta e del teatro dialettale pietrasantino, in programma al teatro comunale “Galeotti” il 28, 29, 30 e 31 gennaio; seguiranno i corsi mascherati (7, 14 e 21 febbraio, con data di riserva domenica 28) e la “chiusura” affidata, come tradizione, al Torneo di calcio delle contrade (dal 10 maggio).

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa

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