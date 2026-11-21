A pochi giorni dal furto ai danni del Punto Oro di via della Pace, a Montelupo Fiorentino, avvenuto nella notte del 18 novembre, interviene il comitato locale di Futuro Nazionale, che torna a sollevare il tema della sicurezza sul territorio.

"Ancora un duro colpo per il commercio e la sicurezza del centro cittadino di Montelupo Fiorentino. L'assalto avvenuto nei giorni scorsi ai danni della gioielleria Punto Oro di via della Pace - messo a segno da una banda di cinque malviventi a pochi metri dal Municipio e dalla caserma dei Carabinieri - conferma purtroppo quanto da tempo denunciamo sull'emergenza sicurezza nel nostro territorio".

A dirlo sono Paolo Milardi, referente del comitato Montelupo Fiorentino - Futuro Nazionale 2220, e Andrea Cuscito, responsabile provinciale di Futuro Nazionale.

"Esprimiamo innanzitutto la nostra più sincera solidarietà e vicinanza umana ai titolari dell'attività, colpiti ancora una volta da un episodio gravissimo - ha dichiarato Paolo Milardi -. Non si tratta affatto di un caso isolato: questa stessa attività era già stata vittima di una brutale rapina con la pistola puntata alla testa, un'esperienza traumatica che lascia segni profondi. Già a suo tempo, da semplice cittadino, avevo segnalato le forti criticità legate alla sicurezza nel nostro comune, ma da allora non è cambiato nulla. Il fatto che cinque persone possano agire indisturbate nel cuore del paese, proprio davanti al Comune, dimostra che i commercianti e i residenti sono lasciati soli. Chiediamo all'Amministrazione comunale un cambio di passo immediato: non bastano più le parole di circostanza, serve un coordinamento concreto e costante con la Prefettura, le Forze dell'Ordine e tutti gli enti preposti per garantire un presidio reale ed efficace del territorio".

Sulla stessa linea Andrea Cuscito, responsabile provinciale di Futuro Nazionale, che allarga lo sguardo all'intero comprensorio: "Quanto accaduto a Montelupo Fiorentino è l'ennesimo campanello d'allarme di una situazione che nell'Empolese Valdelsa e in tutta la provincia sta diventando insostenibile. Chi lavora, investe e tiene vive le nostre piazze non può vivere nel terrore di subire furti e rapine a ripetizione. La sicurezza non è un tema di parte, ma un diritto primario dei cittadini e un presupposto indispensabile per la sopravvivenza del tessuto economico locale. Futuro Nazionale sarà al fianco dei commercianti e continuerà a incalzare le istituzioni affinché si passi dalle promesse ai fatti, potenziando la videosorveglianza, l'illuminazione e, soprattutto, la presenza sul territorio".

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