Oltre 60 veicoli controllati, più di 100 persone identificate e due denunce per guida in stato di ebbrezza, con ritiro delle patenti. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai carabinieri del Comando provinciale di Lucca tra Capannori e Altopascio, con l'obiettivo di contrastare i reati predatori, prevenire fenomeni di illegalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

L'operazione ha visto l'impiego di oltre 20 militari dell'Arma, impegnati dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata in un dispositivo capillare e ad alta visibilità. Nel corso delle attività sono state identificate oltre 100 persone e sottoposti a controllo più di 60 veicoli.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida. Proprio nell'ambito dei controlli sulla circolazione sono emersi due casi di guida in stato di ebbrezza, che hanno portato al deferimento in stato di libertà dei conducenti all'Autorità giudiziaria.

Il primo episodio si è verificato ad Altopascio, dove l'accertamento con etilometro ha rilevato un tasso alcolemico pari a tre volte il limite consentito, con conseguente ritiro della patente. Il secondo caso è stato registrato nel territorio di Capannori, dove un conducente è risultato avere un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore alla soglia prevista dalla legge. Anche per lui è scattata la denuncia, oltre al ritiro della patente e al sequestro del veicolo.

I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, con controlli mirati e un'attenzione costante alle esigenze di sicurezza delle comunità locali.