È fuggito in moto per sottrarsi a un controllo antidroga della polizia, finendo per investire una donna di 82 anni e lasciarla a terra senza prestarle soccorso. L'anziana è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, in via Torcicoda, nel quartiere dell'Isolotto.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti della polizia di Stato erano intervenuti nell'area dopo alcune segnalazioni dei residenti, che denunciavano la presenza di spacciatori. Alla vista delle Volanti, un uomo avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente a bordo di una moto, dando inizio a una fuga durante la quale sarebbe stato inseguito a distanza dalle pattuglie.

Durante la fuga, il motociclista avrebbe travolto l'anziana, che stava attraversando la strada e sarebbe rimasta coinvolta nell'impatto senza avere il tempo di rendersi conto del pericolo. Dopo l'investimento, il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi.

La polizia ha chiamato il 118 e sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato in codice rosso la donna al pronto soccorso di Careggi.

Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche del motociclista, al momento ancora irreperibile. Polizia e carabinieri stanno passando al setaccio la zona e gli ambienti legati allo spaccio nell'area dell'Oltrarno, nel tentativo di rintracciare il responsabile.