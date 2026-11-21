L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto nella sua abitazione di campagna in Maremma, in Toscana. Secondo le prime informazioni emerse, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. Sono in corso gli accertamenti delle autorità per ricostruire le circostanze del decesso.

A dare l'allarme, nella mattinata di sabato 21 novembre, sarebbero stati alcuni inservienti della proprietà, che hanno contattato i carabinieri intorno alle 9. Successivamente, alle 9.38, sono stati gli stessi militari a richiedere l'intervento del 118. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, al momento della segnalazione De Gennaro era già deceduto.

Nell'abitazione è intervenuto il magistrato di turno della Procura di Grosseto, che ha disposto gli accertamenti necessari. Sul posto è stato inviato anche il medico legale, mentre sono previsti i rilievi degli specialisti del Ris dei carabinieri, incaricati di esaminare gli elementi utili a chiarire la dinamica dell'accaduto.

Anche Rosa Volpe, procuratrice della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, si è messa in viaggio verso la località maremmana dove è stato rinvenuto il corpo dell'ex vertice della polizia.

La notizia della morte ha suscitato le prime reazioni. Tra queste quella dell'avvocato Luigi Li Gotti, già difensore del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, che ha ricordato il ruolo svolto da De Gennaro nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il penalista ha espresso un giudizio fortemente critico sulle vicende giudiziarie che hanno recentemente coinvolto l'ex capo della polizia, sostenendo che le pressioni subite possano aver inciso sulla sua situazione personale. Li Gotti ha inoltre richiamato la richiesta di arresto avanzata nei confronti di De Gennaro dalla Procura di Caltanissetta, indagato per depistaggio aggravato nell'indagine sulla strage di via D'Amelio insieme al professore Franco Coppi.

L'avvocato ha ricordato di aver conosciuto De Gennaro nel 1990, durante il periodo delle collaborazioni con la giustizia di esponenti mafiosi, tra cui Francesco Marino Mannoia. L'ultimo contatto tra i due, ha riferito, risaliva allo scorso giugno, quando l'ex capo della polizia gli aveva inviato un messaggio di auguri per l'onomastico.

Le autorità proseguono intanto gli accertamenti per definire con precisione le circostanze della morte.

Sulla morte di De Gennaro la procura di Grosseto avrebbe aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. La salma dell'ex capo della polizia sarà trasferita all'obitorio dell'ospedale di Grosseto, dove sarà effettuata l'autopsia. Intanto, proseguono gli accertamenti nell'abitazione in cui è stato trovato il cadavere. Al momento, la salma risulta ancora nella casa di campagna.

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