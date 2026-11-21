Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 21 novembre, in via dell'Orme a Martigiana, frazione del comune di Montespertoli, dove si è verificato un tamponamento tra una moto e un'auto. Il motociclista, un uomo di 51 anni, sarebbe stato sbalzato per alcuni metri, riportando ferite all'addome e al torace.

La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 14 e, in un primo momento, era stato preallertato anche l'elisoccorso Pegaso. All'arrivo dell’ambulanza, il personale sanitario ha valutato le condizioni del ferito e annullato l'intervento dell'elicottero. Il 51enne è stato trasportato in codice rosso, per la dinamica dell'incidente, all'ospedale San Giuseppe di Empoli, con un trauma addominale e toracico.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e gestire il traffico.

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