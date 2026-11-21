Compie ben 102 anni il sig. Luigi Avantaggiato, nato a Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, il 21 novembre 1924. Dopo le traversie della guerra, nel 1953 si è sposato con Lina, livornese, con la quale ha trascorso 62 anni di matrimonio e ha avuto due figli, Osvaldo che abita a Livorno e Carlotta che sta a Firenze.

Persona molto aperta e dalla piacevole conversazione, Luigi è stato per tanti anni tecnico al Liceo Classico, benvoluto dagli studenti che, anche dopo la pensione, sono sempre stati ben felici di scambiare quattro chiacchiere con lui e di ascoltare le sue storie.

Ogni compleanno, soprattutto da quando è diventato centenario, è atteso da Luigi con fermento e grande gioia, perché può ritrovarsi con la famiglia al completo. Il 2026 per lui è stato ricco di piacevoli avvenimenti: oltre al recente compleanno del bisnipotino Dante, che ha spento la prima candelina, c’è stata la doppia laurea in scienze della comunicazione dei nipoti Francesca e Mattia, che hanno riempito di orgoglio nonno Luigi.

Questo il messaggio di auguri da parte di figli e nipoti: “Buon compleanno, ti auguriamo tante altre splendide giornate come questa e ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi, per non esserti mai stancato di trasmetterci tanti insegnamenti su ciò che conta nella vita, a comincilare dal valore più importante, il valore dell’amore. Cercheremo di portare avanti il tuo messaggio seguendo, come sempre, il tuo esempio”.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonno Luigi una scatola di cioccolatini con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate