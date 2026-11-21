I vigili del fuoco del Comando di Lucca sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle 13.16, per la ricerca di due cavalli dispersi durante un'escursione lungo il fiume Serchio, nei pressi del ponte di San Pietro.

Dopo una prima ricognizione visiva, è stato richiesto l’intervento dell'elicottero del Reparto Volo di Cecina, che ha individuato i due animali, purtroppo già privi di vita, in prossimità del fiume.

Le squadre di terra hanno quindi provveduto al recupero dei cavalli e al loro trasferimento sul greto del fiume, dove sono stati affidati al proprietario

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