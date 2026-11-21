Oltre un milione di euro destinato alla manutenzione delle strade di Firenze senza un coinvolgimento diretto dei Quartieri nelle decisioni sugli interventi. È quanto denuncia Sinistra Progetto Comune, che torna a chiedere all'amministrazione comunale di rafforzare le competenze degli organismi territoriali, prevedendo risorse economiche e personale dedicato nel bilancio di previsione 2027-2029.

La posizione è sottoscritta da Francesca Lupo, Lorenzo Palandri, Lorenzo Fantoni, Giulia Marmo e Thomas Maerten, rappresentanti di Sinistra Progetto Comune nei cinque Quartieri, insieme al consigliere comunale Dmitrij Palagi.

La presa di posizione arriva dopo le dichiarazioni del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, esponente del Partito Democratico, che ha lamentato la progressiva riduzione del ruolo dei Consigli di Quartiere. Una valutazione condivisa da Sinistra Progetto Comune, che richiama gli impegni assunti dalla Giunta sul decentramento amministrativo.

Secondo quanto evidenziato dal gruppo politico, due determine adottate tra il 6 e il 10 novembre hanno previsto interventi e servizi aggiuntivi sulla rete stradale per complessivi 1.038.500 euro. Una somma superiore di oltre tre volte ai 300mila euro che a maggio erano stati ipotizzati per i cinque Quartieri, senza che tale stanziamento venisse successivamente formalizzato.

Al centro delle critiche c'è la mancata attuazione della delibera comunale 60/2026, che prevedeva l'individuazione, entro il 13 maggio, delle attività di manutenzione da affidare alle decisioni dei Quartieri e delle relative disponibilità finanziarie. Secondo Sinistra Progetto Comune, a distanza di oltre sei mesi non sarebbe ancora stato adottato il provvedimento previsto.

Il gruppo richiama inoltre le modalità di gestione degli appalti comunali. Le risorse stanziate a novembre rientrano nel Global Service per la manutenzione stradale, con 455mila euro di nuova spesa. In base a quanto riportato nelle determine, l'individuazione degli interventi programmati spetta generalmente all'impresa incaricata del servizio.

Una situazione analoga viene segnalata per la manutenzione del verde pubblico. La nuova gara, avviata a settembre, prevede cinque lotti territoriali, corrispondenti ai Quartieri, per un valore complessivo di circa 3,55 milioni di euro annui, IVA esclusa. La programmazione operativa degli interventi resta tuttavia affidata alla direzione dell'esecuzione del contratto, senza un ruolo esplicitamente previsto per i Consigli di Quartiere.

Un ulteriore problema, secondo Sinistra Progetto Comune, riguarda la disponibilità di personale tecnico. Il gruppo richiama le osservazioni di Pierguidi sulla mancata assegnazione dei giardinieri comunali annunciati dalla vicesindaca e sottolinea la necessità di accompagnare eventuali nuovi finanziamenti con risorse umane adeguate.

La questione del decentramento, ricordano gli esponenti di Sinistra Progetto Comune, è stata più volte affrontata in Consiglio comunale. Nel novembre 2024 una loro mozione per rivedere la riorganizzazione del 2010, che aveva ridimensionato uffici e servizi decentrati, era stata respinta con 25 voti contrari e quattro favorevoli. Successivamente, anche la maggioranza aveva promosso nei Consigli di Quartiere iniziative per il recupero delle competenze precedenti.

Il gruppo ricorda inoltre la bocciatura, lo scorso maggio, della proposta di riunire congiuntamente i cinque Consigli di Quartiere per discutere il rendiconto e il bilancio comunale. Diverso l'esito di tre ordini del giorno dedicati al bilancio partecipativo, approvati senza voti contrari, l'ultimo dei quali il 12 ottobre con 28 voti favorevoli. Secondo Sinistra Progetto Comune, tuttavia, tali atti non avrebbero ancora prodotto stanziamenti specifici.

La richiesta rivolta alla sindaca Sara Funaro e alla Giunta è quindi di tradurre gli impegni sul decentramento in provvedimenti concreti, attribuendo ai Quartieri maggiore autonomia nella scelta degli interventi, risorse economiche e personale tecnico.

Per Sinistra Progetto Comune, il rafforzamento dei Consigli di Quartiere consentirebbe di avvicinare le decisioni amministrative alle esigenze dei residenti, soprattutto nelle aree cittadine con una minore disponibilità di servizi.