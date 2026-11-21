"La risposta dell’Amministrazione comunale alla nostra interrogazione sui pesanti disservizi al trasporto pubblico locale verificatisi domenica 4 ottobre, in occasione della Half Marathon di Empoli, è del tutto insufficiente rispetto alla gravità del disagio arrecato a cittadini, lavoratori e utenti del servizio pubblico, non soltanto empolesi, ma anche dei Comuni limitrofi".

Così dichiarano Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo di Centrodestra per Empoli.

"Il punto politico della vicenda è che un evento sportivo, per quanto importante e meritevole di essere valorizzato, non può tradursi nella sostanziale paralisi di numerose linee del trasporto pubblico, scaricando sui cittadini le conseguenze di una programmazione inadeguata".

L’ordinanza che ha disposto le modifiche alla viabilità e al servizio autobus è stata pubblicata soltanto venerdì 2 ottobre, a due giorni dalla manifestazione. Un elemento che solleva interrogativi sulla tempestività della programmazione e, soprattutto, sulla qualità dell’interlocuzione preventiva con Autolinee Toscane.

"Non risulta che vi sia stata un’adeguata e concreta concertazione con il gestore del servizio per individuare itinerari alternativi, deviazioni o soluzioni organizzative che consentissero di mantenere operative le corse, anziché procedere a una soppressione così estesa del servizio. La soppressione integrale di numerose corse non può essere considerata una soluzione inevitabile senza aver prima dimostrato di aver concretamente esplorato tutte le alternative possibili".

Le conseguenze hanno riguardato diverse direttrici, da Ponte a Elsa a Fucecchio, da Montelupo a Lamporecchio, oltre ai collegamenti urbani con Avane e la zona sportiva. Un disagio che ha inevitabilmente coinvolto anche chi, dai territori circostanti, aveva necessità di raggiungere Empoli o spostarsi attraverso la città.

"Ci saremmo aspettati una risposta puntuale su chi abbia effettivamente assunto le decisioni, quando siano state avviate le interlocuzioni con Autolinee Toscane e quali alternative siano state valutate e scartate. Non basta prendere atto delle modifiche al servizio o richiamare le esigenze organizzative della manifestazione: occorre spiegare perché non sia stato possibile tutelare maggiormente il diritto alla mobilità dei cittadini".

Poggianti e Chiavacci concludono: "Non siamo contrari alle manifestazioni sportive, che anzi rappresentano un’opportunità per Empoli. Chiediamo semplicemente che l’organizzazione di questi eventi avvenga con una pianificazione seria, tempestiva e rispettosa delle esigenze della collettività. Il diritto alla mobilità non può diventare una variabile secondaria e i cittadini non possono essere considerati un danno collaterale degli eventi organizzati dall’Amministrazione. Chiediamo che per le prossime occasioni si cambi metodo, coinvolgendo per tempo il gestore del trasporto pubblico e individuando percorsi alternativi che garantiscano la continuità del servizio".

Fonte: Ufficio Stampa

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