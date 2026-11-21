L'ex comandante della nave da crociera ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sta scontando una condanna definitiva a 16 anni e un mese

Francesco Schettino ha lasciato il carcere di Rebibbia, a Roma, dopo oltre nove anni di detenzione. L'ex comandante della Costa Concordia, condannato per il naufragio avvenuto il 13 gennaio 2012 nelle acque dell'Isola del Giglio, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Schettino è uscito dall'istituto penitenziario nella serata di venerdì 20 novembre. La notizia è stata diffusa da Quotidiano Nazionale. L'ex comandante si trovava in carcere dal maggio 2017, quando era diventata definitiva la condanna a 16 anni e un mese di reclusione per le responsabilità legate al disastro della nave da crociera, costato la vita a 32 persone.

Il provvedimento che consente a Schettino di proseguire l'esecuzione della pena fuori dal carcere è stato disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. La decisione è arrivata dopo una valutazione del comportamento mantenuto durante gli anni di detenzione e del percorso di rieducazione intrapreso dall'ex comandante.

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