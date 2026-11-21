Nuovi alberi per rafforzare il patrimonio naturale della Toscana e un progetto dedicato alle scuole per avvicinare le nuove generazioni alla tutela della biodiversità. In occasione della Giornata nazionale degli alberi, questo sabato 21 novembre, l'assessore regionale all'Ambiente David Barontini ha promosso due iniziative nei Parchi regionali di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e della Maremma, nell'ambito di Alberi per il Futuro, l'appuntamento nazionale dedicato alla forestazione e alla sensibilizzazione ambientale.

Nel Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ha preso il via il progetto "Un nuovo albero in ogni scuola". Grazie alla collaborazione con l'Ente Parco e il Rotary Club San Rossore A.R. 25/26, sono state messe a disposizione 50 farnie destinate agli istituti scolastici delle province di Pisa e Lucca, nei territori interessati dal Parco. Diverse scuole hanno già manifestato concreto interesse ad accogliere gli alberi nei propri spazi. L'iniziativa punta a promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio arboreo, coinvolgendo studenti, comunità locali, associazioni ambientaliste e volontari.

«Questa iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’Ente Parco per la tutela e il miglioramento della biodiversità del nostro territorio. Piantare nuovi alberi significa non solo contribuire alla salvaguardia del patrimonio naturale, ma anche investire nella sensibilizzazione delle giovani generazioni, coinvolgendole direttamente nella cura dell’ambiente. Vogliamo che le scuole diventino protagoniste di questo percorso, affinché ogni albero piantato rappresenti un’opportunità di crescita, conoscenza e attenzione verso il nostro ecosistema», dichiara Lorenzo Bani, presidente dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

«La sfida ambientale si affronta anche attraverso gesti concreti che diventano patrimonio delle comunità», sottolinea l'assessore David Barontini. «Mettere a dimora nuovi alberi significa contribuire alla salute dei nostri ecosistemi, ma soprattutto costruire una cultura della responsabilità verso il territorio. Abbiamo voluto coinvolgere direttamente le scuole perché la transizione ecologica non può essere soltanto una questione di investimenti e infrastrutture: deve diventare anche conoscenza, partecipazione e consapevolezza. Un albero che cresce accanto a una scuola può accompagnare intere generazioni e ricordare ogni giorno quanto sia importante prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo».

Ad Alberese, nel Parco regionale della Maremma, è stato invece avviato un nuovo percorso di riforestazione attraverso la messa a dimora di giovani querce e lecci. L'intervento, destinato a proseguire nel tempo, punta a rafforzare il patrimonio forestale, favorire la biodiversità e contribuire alla conservazione degli ecosistemi.

«Abbiamo scelto, per questa iniziativa, di piantare delle querce», dichiara Simone Rusci, presidente dell'Ente Parco regionale della Maremma. «Perché si tratta di alberi a lento accrescimento, che rappresentano un investimento per il futuro. Non abbiamo voluto fare un investimento immediato, ovvero piantare nuove piante di piccole dimensioni, che crescono rapidamente e muoiono altrettanto rapidamente, ma abbiamo voluto mettere a dimora alberi destinati a generazioni che ancora non sono nate. La quercia è proprio un albero di questa tipologia. Oggi, infatti, all’interno del Parco della Maremma godiamo dell'ombra di imponenti querce, nate secoli fa. Il nostro desiderio è piantare un albero dal valore simbolico, che indichi la necessità di visioni, politiche e azioni di lungo periodo».

Le iniziative si inseriscono nel più ampio impegno regionale per la tutela del patrimonio verde. Tra gli interventi già realizzati, la forestazione urbana di Bientina, con 2.877 piante messe a dimora grazie a oltre 341 mila euro di contributi regionali. La Regione ha inoltre destinato oltre 8 milioni di euro alla rinaturalizzazione di aree pubbliche degradate e 500 mila euro alla lotta contro la cocciniglia tartaruga, per salvaguardare almeno 2.000 pini nel Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

«La tutela del verde non può esaurirsi in una giornata simbolica», conclude Barontini. «Occorre un lavoro costante che tenga insieme nuove piantumazioni, manutenzione, protezione degli ecosistemi e capacità di programmazione. I cambiamenti climatici ci impongono di ripensare il rapporto tra ambiente e territorio, investendo nella resilienza delle nostre città e nella salvaguardia delle aree naturali. È questa la direzione che stiamo seguendo in Toscana: fare della tutela del patrimonio arboreo una componente stabile delle politiche ambientali regionali. Il nostro compito non è soltanto piantare nuovi alberi, ma garantire che possano crescere e continuare a svolgere la loro funzione ecologica per le generazioni future».

Fonte: Ufficio stampa

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