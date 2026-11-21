È stata fissata per il 18 dicembre l'udienza preliminare per l'omicidio di Kevin Muharremi, il 26enne di Fucecchio ucciso a colpi di pistola nella notte di San Valentino a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte. Come si legge sulle pagine de La Nazione, La Procura di Pisa ha chiesto il rinvio a giudizio di due giovani, accusati a vario titolo di aver preso parte alla vicenda culminata nella morte dell'operaio.

Il principale imputato, secondo la ricostruzione della Procura, è Renato Xyke, 20enne di origine albanese. Il pubblico ministero Fabio Pelosi gli attribuisce la responsabilità materiale della sparatoria e contesta il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, oltre alla detenzione e al porto illegale di un'arma da fuoco.

Stando agli accertamenti investigativi, il giovane avrebbe utilizzato una pistola Beretta calibro 7,65, esplodendo almeno due colpi contro Muharremi. Uno avrebbe raggiunto il 26enne al collo, provocando una lesione del midollo spinale risultata fatale, mentre l'altro lo avrebbe ferito superficialmente a un avambraccio.

Gli investigatori collocano l'origine della vicenda in un locale pubblico di Montopoli, dove durante la notte sarebbe scoppiato un diverbio tra due gruppi di ragazzi. La discussione si sarebbe successivamente spostata all'esterno, nel parcheggio, per poi avere un epilogo violento in via della Repubblica, a Montecalvoli.

La richiesta di rinvio a giudizio riguarda anche un 18enne residente a Montecalvoli. Il ragazzo si trovava sul sedile del passeggero dell'auto condotta da Xyke e deve rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato.

Il 18enne si era presentato spontaneamente ai carabinieri il giorno successivo alla sparatoria, fornendo la propria ricostruzione degli avvenimenti e dichiarando di non essere a conoscenza della presenza della pistola. Gli inquirenti, tuttavia, ipotizzano che i due giovani si fossero mossi insieme dopo il precedente alterco, cercando Muharremi prima dell'aggressione mortale.

A sostegno dell'ipotesi accusatoria sono stati raccolti diversi elementi, tra cui registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, dati relativi alle utenze telefoniche, dichiarazioni testimoniali e risultati degli esami tecnici.

Xyke fu rintracciato e fermato successivamente lungo l'autostrada A1, nella zona di Battifolle, mentre viaggiava insieme ai genitori e alla sorella. Gli investigatori sospettarono che stesse cercando di raggiungere uno scalo marittimo sulla costa adriatica.

Il prossimo 18 dicembre sarà il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pisa a valutare la richiesta della Procura e a stabilire se disporre il processo nei confronti dei due indagati. Le responsabilità contestate dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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