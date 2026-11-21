Una lavoratrice di 27 anni di origine nepalese sarebbe stata aggredita fisicamente e molestata sessualmente dalla responsabile di un'azienda di confezioni a gestione cinese, a Prato. La vicenda, avvenuta circa tre settimane fa, è stata denunciata dal sindacato Sudd Cobas, che oggi ha organizzato un presidio davanti ai cancelli della ditta, con la partecipazione dei colleghi della donna, in sciopero per chiedere provvedimenti nei confronti della presunta responsabile.

Secondo quanto riferito dal sindacato, la lavoratrice sarebbe stata colpita con schiaffi e pugni e successivamente molestata sessualmente. Dopo l'accaduto, Sudd Cobas si è attivato per avviare la procedura prevista dal Codice Rosso e ha chiesto che la responsabile venisse allontanata dall'azienda.

La richiesta, tuttavia, sarebbe rimasta finora senza seguito. La presunta autrice delle violenze continuerebbe a lavorare nella ditta, mentre la vittima, secondo il sindacato, starebbe vivendo una condizione di forte stress psicofisico, aggravata dal timore di dover tornare sul posto di lavoro.

Da qui la mobilitazione dei colleghi e il presidio di solidarietà organizzato oggi, con lo sciopero per chiedere un intervento da parte dell'azienda e maggiori tutele per la lavoratrice.

La donna, riferisce ancora Sudd Cobas, nel luglio dello scorso anno era riuscita a ottenere un contratto regolare dopo mesi di lavoro in nero e senza giorni di riposo, grazie all'intervento del sindacato.