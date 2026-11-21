Dopo il danneggiamento di Palazzo Bernardini, nel corso delle manifestazioni per lo sciopero della Cgil, arriva la dura condanna del sindaco di Lucca, Mario Pardini. Il primo cittadino stigmatizza il gesto che ha preso di mira lo storico edificio, recentemente restaurato, e chiede una presa di posizione condivisa da tutte le forze politiche cittadine.

"Ieri tante persone sono scese in piazza per protestare. La maggior parte lo ha fatto pacificamente, esercitando un diritto sacrosanto: quello allo sciopero. Un diritto costituzionale che va tutelato e garantito". Così ha scritto sui social il primo cittadino.

"Quello che trovo inaccettabile è che una piccola parte abbia invece approfittato della giornata per compiere atti di vandalismo. È stato imbrattato Palazzo Bernardini, un palazzo monumentale appena restaurato. Un gesto che offende Lucca, la sua storia e il lavoro di chi si impegna per custodirne la bellezza".

"Mi aspetto una condanna chiara da tutte le forze politiche della città - ha aggiunto Pardini -. E a chi rivendica sui social azioni di questo tipo dico che manifestare le proprie idee non autorizza nessuno a danneggiare il nostro patrimonio".

Il sindaco ha poi richiamato il precedente di Milano, dove sette attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati in primo grado per aver imbrattato l'Arco della Pace, con un risarcimento complessivo di quasi 100mila euro: "mi auguro che anche qui i responsabili vengano individuati e condannati a risarcire i danni provocati - ha scritto in chiusura -. Chi compie questi gesti deve assumersene la responsabilità, anche economica. Manifestare le proprie idee è un diritto. Rispettare il patrimonio della nostra città è un dovere".

A sostenere la posizione del sindaco è anche Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che condivide la condanna degli atti vandalici e critica le modalità e le finalità della mobilitazione: "Sottoscrivo assolutamente il rammarico del sindaco di Lucca Mario Pardini per gli atti di vandalismo che hanno deturpato Palazzo Bernardini, edificio storico, peraltro oggetto di recenti interventi, ai quali ora dovranno sommarsene altri, con spreco di soldi e di denaro.

Come Mario Pardini, ritengo che una manifestazione, legittima come ogni manifestazione del pensiero, diventi di segno negativo quando qualcuno ne fa un uso vandalico, sentendosi protetto dalla massa.

Per il resto, se a livello nazionale sono in molti a parlare di flop dello sciopero e vedere bruciare la foto di Landini può rappresentare una presa di coscienza da parte di molti sulle reali intenzioni del sindacato e del suo leader, siamo alle solite.

Intanto, grazie ai mezzi di informazione lucchesi, che hanno proposto dirette e video della manifestazioni di Lucca, dai nostri cortei, niente di nuovo sotto il sole e chiaramente per molti è stata un’occasione di allungare il week-end oppure di saltare una noiosa giornata di scuola.

Nessuno ne abbia a male se dobbiamo confermare il nostro pensiero, ovvero che si tratta di manifestazioni dal fine politico, che servono al mantenimento di posti e ruoli di chi già li ha e chi partecipa è strumento spesso inconsapevole di tutto questo.

Se l’obiettivo fosse davvero la scuola e il suo miglioramento , mi chiedo come mai questi giovani e meno giovani non abbiano fatto sentire la loro voce quando la Provincia di sinistra ha tenuto per anni i ragazzi in container e con altre situazioni scolastiche da terzo mondo.

Una Provincia che ha speso negli ultimi vent’anni milioni in mostre che hanno portato ritorni molto inferiori alle cifre impegnate e che ha trascurato le scuole lucchesi, una mezza manifestazione l’avrebbe meritata, o no?".

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