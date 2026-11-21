La storia della cultura della città di Empoli condensata in una serata emozionante. Nella Sala maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36) sono stati premiati i vincitori della settantatreesima edizione del Premio letterario Pozzale Luigi-Russo: sul palco Dario Ferrari con L'idiota di famiglia, Sellerio; Paolo Fonzi con Genocidio, una storia politico e culturale, Laterza e Niccolò Zancan con L'ultimo operaio, Einaudi.

Ad aprire la serata di gala la lettura di un racconto di Nada Parri, 'Amarezza' uno dei primi racconti premiati dal Premio Pozzale. La storia della partigiana Parri è stata raccontata da Giorgio van Straten, che di Parri ha raccontato la storia nel libro 'La ribelle'.

L'avvio ufficiale della serata di grande cultura empolese è stato affidato al sindaco Alessio Mantellassi: "Oltre 70 anni di storia hanno reso questo Premio un vero e proprio patrimonio della città. Ed Empoli sa che i libri che passano da questo Premio e che poi lo vincono sono opere che hanno il merito di raccontare storie che affrontano aspetti cruciali della nostra vita e della nostra conoscenza del mondo. Dal particolare all'universale, ogni libro è un patrimonio di sapere, di valori, di conoscenza, che ben giustifica la storia del Premio Pozzale. Quest'anno abbiamo intitolato un parco a Vera Viti, tra le fondatrici del Premio, nella frazione di Pozzale. La ricordiamo e la celebriamo per il suo operato, assieme alla già citata Nada Parri. Il Premio continua per portare avanti l'eredità del popolo di operai, contadini, lavoratori empolesi che vollero ricostruire la città nel Dopoguerra non solo fisicamente, ma anche culturalmente tramite questa onorificenza che oggi celebriamo per la 73esima volta".

Prima di entrare nel vivo della serata, l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi ha sottolineato: “Il Premio Pozzale è il momento più alto della cultura empolese. Quest'anno la giuria lo assegna a 3 libri che in modo diverso raccontano il nostro tempo, nelle sue dimensioni molteplici, dall'intimità del romanzo al rigore della ricerca storica. Da 73 anni questo premio è un invito a leggere il presente e a scoprirci dentro qualcosa che riguarda da vicino ciascuno di noi”.

Con la conduzione del giornalista Rai Andrea Marotta, i tre autori hanno raccontato al grande pubblico presente come sono nati questi tre libri, quale è stata la loro esperienza all’interno di quelle pagine e che cosa ha lasciato in loro il lavoro di scrittura e di pubblicazione delle opere vincitrici.

E nell’attesa di questa serata di gala nella quale la cultura è protagonista da 73 anni, nei mesi scorsi (anzi, durante l’anno), sono state organizzate iniziative collaterali che hanno accompagnato la città alla cerimonia di premiazione entrando nel cuore del ‘Premio’.

Insieme alla biblioteca comunale Renato Fucini e con la collaborazione delle librerie cittadine, il Comitato Organizzatore ha promosso iniziative, incontri con gli autori e attività di lettura condivisa, con il supporto anche dei circoli di lettura e delle scuole superiori, per far conoscere più da vicino i libri vincitori.

Dalle letture nell’ambito della rassegna ‘Piazzetta Live’ in piazza Madonna della Quiete, alla presentazione dei libri vincitori ai docenti delle scuole superiori nella sala Tassinari della biblioteca comunale, al successo della seconda edizione di PremioPozzalePodcast, il video-podcast a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Empoli, del comitato organizzatore del Premio Pozzale-Luigi Russo e della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, dedicato all'approfondimento dei tre libri vincitori.

La 73esima edizione del premio Pozzale si è conclusa con la cena di gala con i vincitori, nella sala dell’ex cinema La Perla a La Redazione Scomodo Empoli (via dei Neri, 5): live e letture di Eugenio Sournia e Nervi.

I tre libri vincitori di questa edizione sono tra i titoli in concorso segnalati, come da regolamento, dai giurati e dai membri del Comitato Organizzatore e sono stati individuati dalla giuria del Premio Letterario 'Pozzale-Luigi Russo', composta da Viola Ardone, Marino Biondi, Francesca Cecchi, Ilaria Gaspari, Carlo Greppi, Cristina Nesi, Francesca Petrizzo e Giorgio van Straten.

LE MOTIVAZIONI

“L'idiota di famiglia” di Dario Ferrari

Con L’idiota di famiglia (Sellerio), Dario Ferrari firma un altro indimenticabile romanzo, coniugando una spietata e lucidissima analisi delle contraddizioni del nostro tempo e una comicità sottile, mai scontata, intelligente e liberatoria. Come già nel precedente La ricreazione è finita, l’autore riesce a delineare il ritratto di un quarantenne senza ambizioni; in questo caso il protagonista è il traduttore Igor, “scrittore di libri altrui”, personaggio a tratti scostante ma al contempo tenero e brillante, che torna nella sua Viareggio per assistere il vecchio padre, lo stimatissimo Herr Professor, uomo dai sogni politici irrealizzati. Nel corso della narrazione si trova a dover fare i conti con diverse crisi – personali e professionali – e con la figura ingombrante, e in parte sconosciuta, del genitore.

Muovendosi con notevole abilità narrativa tra le aspettative frustrate o mai coltivate di chi è travolto dalla mutazione antropologica in corso e le dinamiche complesse dei legami affettivi e familiari, Ferrari utilizza con maestria il registro della leggerezza non come via di fuga, ma come strumento di indagine critica sul presente a partire da un microcosmo nel quale lettori e lettrici si sentono trascinati fin dalle prime pagine. Il mondo culturale ed editoriale odierno, con la sua genuinità e le sue ipocrisie, e la passione politica del Novecento, con le sue ottusità e il suo slancio ideale, emergono con tridimensionalità attraverso lo sguardo di un uomo che tende per lo più a scansare la vita, o almeno a provarci. Sullo sfondo prende intanto forma il racconto delle Tre Giornate del 1920, quando in Versilia si era tentato di fare “come in Russia” e di entrare nella leggenda. Ma forse “le vere rivoluzioni avvengono altrove: in quella cittadina di marinai e pescatori ci si poteva aspettare giusto un Carnevale, un ribaltamento provvisorio, qualcosa che entrasse nella mitologia locale più che nella storia reale”.

La scrittura pungente e precisa de L’idiota di famiglia diverte e contemporaneamente interroga chi legge sulla fragilità dei rapporti comunitari e della memoria – personale, familiare, collettiva e pubblica – e sul “buon uso” che possiamo fare della letteratura. Ancorate alla realtà locale ma capaci di parlare a chiunque, queste pagine restituiscono il ritratto di una generazione incastrata tra ideali che appaiono perduti e la precarietà del quotidiano, tra cura degli altri e incuria per se stessi, quasi volesse tirarsi fuori dalla Storia. Per questa ragione, l’opera è particolarmente idonea alla vittoria di un premio come il Pozzale Luigi Russo, che ha tra i suoi obiettivi quello del “rispetto della complessità dei fenomeni culturali, dei linguaggi e dei comportamenti”: perché ogni diversità sia valorizzata e, grazie a voci come quella di Ferrari, anche la trasfigurazione letteraria dei Millennials trovi spazio nel racconto del nostro tempo.

“Genocidio” di Paolo Fonzi

Il libro di Paolo Fonzi Genocidio, una storia politica e culturale è un saggio importante ed esemplare che fa i conti con un concetto che sembra comprensibile e di significato inequivocabile, e che invece ha una storia complessa e un’applicazione pratica ancora più difficile. Anche perché il suo uso politico, quello giuridico e quello culturale non coincidono quasi mai.

Il libro nasce da una domanda che è stata posta continuamente negli ultimi anni, anche all’autore: quanto è accaduto e ancora sta accadendo a Gaza è un genocidio? Fonzi non riesce a rispondere a questa domanda con un sì o con un no, e decide di ripercorrere le tappe del termine fin dal suo primo uso, nel 1944, da parte di Raphael Lemkin, un ebreo nato in una terra di confine fra Polonia, Russia, Germania e Ucraina, dove il confronto e lo scontro fra etnie diverse era esperienza quotidiana. A differenza di quello che si pensa, i giudici del processo di Norimberga, nonostante i tentativi di Lemkin, non usarono questo concetto per condannare i gerarchi nazisti, piuttosto ricorsero all’idea di crimini contro l’umanità. Era più semplice dimostrare il trattamento inumano di singoli individui piuttosto che quello di interi gruppi.

Nel tempo il concetto di genocidio si è allargato a comprendere l’idea, per esempio, che lo si può commettere anche cercando di annullare la cultura di una comunità. Ma, per quanto giustificato, questo allargamento del significato (come è capitato anche al concetto di antisemitismo) rischia di complicare ancor più le cose.

Fonzi lo dimostra brillantemente nella seconda parte del volume dove cerca di comprendere se in tre casi concreti (quello che il crollo dell’impero ottomano ha comportato prima per gli Armeni e poi per i greci dell’Asia Minore, e la carestia indotta nell’Ucraina sovietica) possano essere considerati genocidi e se questo concetto così profondamente radicato nella cultura occidentale possa includere anche ingiustizie e persecuzioni subite da popoli non europei.

Tutto questo Fonzi lo fa con assoluto rigore scientifico, e, insieme, con la capacità di rivolgersi ai lettori comuni, fornendo un contributo di assoluto valore in un dibattito che troppo spesso è ridotto alla contrapposizione superficiale fra affermazioni totalmente ideologiche.

“L’ultimo operaio”, Niccolò Zancan

L’ultimo operaio è un libro che restituisce alla parola “operaio” il posto che le spetta nel racconto del nostro paese. Attraverso la progressiva scomparsa della fabbrica di Mirafiori, Zancan ci consegna il ritratto di un’Italia che abbiamo conosciuto, in cui siamo cresciuti e che stiamo lasciando scomparire quasi senza accorgercene. Un’Italia fatta di conquiste, conflitti e speranze, della fatica quotidiana di milioni di uomini e donne che hanno contribuito a costruirne la storia.

Zancan affida il racconto agli operai, ai loro ricordi, al loro senso di smarrimento e perdita, e attraverso quelle voci individuali lascia affiorare la storia di un’intera comunità. Ci sono le storie minute di chi quella fabbrica l’ha attraversata ogni mattina per quarant’anni imparando a conoscerne ogni rumore, ogni odore, ogni ingranaggio. Una fabbrica che scandiva le giornate, regolava gli orari della città, decideva perfino il tempo delle famiglie. Un luogo di appartenenza, oltre che di fatica e di conflitto, per i tanti che lo hanno abitato. Ogni voce porta con sé una storia, un carattere, una maniera di parlare. Sono persone che litigano, scherzano, si innamorano, tifano per squadre avversarie, cucinano, si offendono, si aiutano. La loro umanità eccede continuamente la condizione sociale a cui appartengono.

Attraverso questa ricchezza di registri, L’ultimo operaio supera i confini del reportage e trova una propria, riconoscibile qualità letteraria. La lingua è diretta, a tratti aspra, percorsa da un’ironia che resiste persino nelle circostanze più amare. Alla precisione dei termini tecnici si affiancano le espressioni colloquiali, le battute, le imprecazioni, i momenti di sospensione. E proprio questa mobilità rende credibile il racconto, sottraendo i personaggi alla tentazione di trasformarli in simboli di una classe sociale ormai al tramonto.

Nel linguaggio delle aziende le persone sembrano progressivamente scomparire, sostituite da formule che attenuano la responsabilità delle decisioni: esuberi, ristrutturazioni, nuove opportunità, al posto di licenziamenti, chiusure, demansionamenti. A questa lingua amministrativa, levigata fino all’insensatezza, Zancan oppone quella concreta di chi continua a chiamare le cose con il loro nome, e in questa opposizione si misura la forza civile del libro: nella convinzione che il diritto di raccontare la propria esperienza sia inseparabile dal diritto di esistere come soggetti della storia.

La nostalgia per un’età perduta non nasconde tuttavia che la grande fabbrica è stata anche un luogo di sfruttamento, di gerarchie, di sorveglianza, di corpi consumati in nome della produzione. Le voci evocate da Zancan ne conoscono le ingiustizie e ne conservano le ferite. Quello che rimpiangono è soprattutto la possibilità di riconoscersi in una condizione comune, di trasmettere un sapere, di esercitare una forza collettiva. È la convinzione, espressa da Anna con parole semplicissime, che se ci si ribella è perché qualcosa possa cambiare, non sparire.

Il Premio Pozzale nasce nel 1948, per volontà comune di operai, contadini e intellettuali accomunati dalla convinzione che la ricostruzione del paese dovesse essere anche una ricostruzione morale, civile e culturale. La scelta di premiare oggi L’ultimo operaio si inscrive profondamente in questa storia. In quelle origini c’era il riconoscimento della cultura come patrimonio condiviso, capace di dare voce anche a chi troppo spesso ne era stato escluso. A quasi ottant’anni di distanza, il libro di Zancan ci invita a interrogarci su che cosa resti di quella promessa, su quale posto occupano oggi gli operai nell’immaginario collettivo, nella coscienza politica e nel racconto pubblico del nostro paese

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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