Prosegue la mobilitazione del territorio a tutela del punto nascita dell’ospedale di Campostaggia. Questa mattina, 21 novembre, si è svolto il presidio promosso dai dieci Comuni (Poggibonsi, Barberino Tavarnelle, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Certaldo, Colle di Val d’Elsa, Gambassi Terme, Monteriggioni, Radicondoli, San Gimignano) scesi in campo insieme e presenti con sindaci e assessori.

Una grande partecipazione, che ha visto la presenza di cittadini e cittadine, associazioni, rappresentanti delle forze politiche e sociali, sindacati, parlamentari, consiglieri regionali e amministratori del territorio appartenenti a tutti gli schieramenti. Una comunità unita nel ribadire la propria contrarietà alla chiusura del servizio e la necessità di proseguire il confronto con tutte le istituzioni coinvolte, per difendere il diritto di nascere in Valdelsa. Presente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha rimarcato l’eccellenza della struttura e la richiesta di un incontro con il Ministro, per un necessario confronto e approfondimento.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al presidio – dichiarano i Comuni promotori – La risposta della comunità è stata unitaria e forte. Anche l’impegno trasversale degli amministratori, al di là delle appartenenze politiche, dimostra quanto questa battaglia sia sentita e contribuisce a rendere ancora più forte la mobilitazione".

"La nostra posizione è chiara: il punto nascita di Campostaggia è un’eccellenza e merita la valutazione di tutte le soluzioni possibili e dei percorsi già avviati, compresa la riorganizzazione interaziendale con Le Scotte di Siena. Chiediamo che venga concesso il tempo necessario per raccogliere i risultati delle azioni intraprese e delle iniziative promosse, un’opportunità che è stata riconosciuta ad altre realtà".

I parlamentari presenti hanno annunciato l’intenzione di promuovere iniziative in sede parlamentare. I consiglieri regionali del territorio sosterranno il percorso istituzionale.

"L’interlocuzione con le istituzioni prosegue – dicono i sindaci – Non intendiamo fermarci. Siamo pronti ad accompagnare, anche insieme ai cittadini, il presidente della Regione al Ministero per rappresentare le ragioni del territorio. Inviteremo formalmente il Comitato Percorso Nascita a visitare Campostaggia, per conoscere direttamente la qualità della struttura e di chi vi opera".

"La comunità - proseguono - ha dimostrato quanto tenga a questa eccellenza. Come hanno detto gli studenti dell’Istituto Roncalli, anch'essi mobilitati, ‘chiudere significa impoverire il futuro della Valdelsa’. Un messaggio che rappresenta un’ulteriore ragione per continuare a impegnarci, tutti insieme, affinché il punto nascita di Campostaggia possa essere mantenuto".

"Grazie a tutti e tutte e grazie agli operatori del punto nascita che hanno garantito e continuano a garantire la grande qualità che questo presidio esprime".

Al presidio ha partecipato anche il presidente della Regione, Eugenio Giani: "Su questa vicenda serve buon senso e una visione capace di guardare alla realtà dei territori. Per questo chiediamo al Ministero una deroga di un anno: non per rinviare il problema, ma per avere il tempo necessario a individuare e mettere in campo soluzioni concrete e strutturali - afferma il presidente - I dati demografici parlano chiaro: nel 2008 in Toscana nascevano 33.000 bambini, mentre nel 2025, per la prima volta, siamo scesi sotto la soglia dei 20.000. Di fronte a un calo così significativo non possiamo applicare in modo rigido parametri concepiti in un contesto demografico profondamente diverso da quello attuale".

Giani indica strategia e strumenti per garantire assistenza a famiglie e comunità: "Durante questo anno di deroga potremmo lavorare su due direttrici concrete – precisa il presidente -: la prima con un intervento legislativo in Parlamento per ridurre del 20% la soglia minima richiesta per mantenere aperti i punti nascita, portandola da 500 a 400 parti l’anno. Una misura di equità che non riguarderebbe soltanto Poggibonsi, ma tanti presidi territoriali in tutta Italia che oggi si trovano in una situazione analoga. La seconda: la realizzazione di un’équipe unica e integrata tra il presidio di Campostaggia e l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Una sinergia organizzativa che consentirebbe di ottimizzare risorse e costi, evitando duplicazioni e garantendo al tempo stesso continuità assistenziale e sicurezza alle famiglie della Val d’Elsa".

I parlamentari toscani del Pd: "Un anno per ripensare le regole e difendere i territori"

In occasione del presidio, anche i parlamentari toscani del Partito Democratico hanno ribadito la propria posizione, condivisa con i sindaci e il presidente della Regione Eugenio Giani: affrontare la denatalità senza mettere a rischio la presenza e la qualità dei servizi sanitari nei territori.

La denatalità riguarda tutto il Paese, ma rischia di produrre conseguenze particolarmente pesanti nei centri più piccoli. Gli ospedali non sono soltanto strutture sanitarie: sono presidi fondamentali di salute e coesione sociale. Dopo la pandemia e gli investimenti del PNRR, indebolire la sanità di prossimità sarebbe un errore.

Per queste ragioni, i parlamentari toscani del PD annunciano la presentazione di un emendamento al prossimo decreto Milleproroghe per chiedere la sospensione per un anno della norma che prevede la soglia minima di 500 parti annui per il mantenimento dei punti nascita. Un anno per individuare soluzioni concrete e verificare la possibilità di rivedere questo criterio alla luce dell’attuale andamento demografico.

La sicurezza delle madri e dei neonati resta una priorità assoluta. I criteri scientifici e clinici devono essere rispettati, ma vanno considerati anche le caratteristiche dei territori, le distanze e i tempi di percorrenza. Occorre inoltre rafforzare i protocolli di integrazione tra ospedali e le reti assistenziali, per garantire qualità e sicurezza delle cure.

Su questa battaglia, i parlamentari PD intendono coinvolgere anche la maggioranza di centrodestra: la difesa della sanità pubblica e dei servizi essenziali non può essere una questione di appartenenza politica. La salute dei cittadini e il futuro dei territori vengono prima delle divisioni politiche. La Toscana ha bisogno di una battaglia comune per difendere il diritto alla salute e la dignità delle comunità locali.

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