Tutti i record battuti per il Teatro Cinema Giacomo Puccini di Altopascio: la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2026/2027 registra il tutto esaurito, con ben 235 abbonamenti sottoscritti. Un risultato straordinario, che segna un nuovo primato per il teatro altopascese e conferma una crescita costante di pubblico, partecipazione e interesse verso la proposta culturale cittadina.

Un successo che va ben oltre i confini comunali: sono infatti numerosi gli abbonati che arrivano da altri comuni e territori, a conferma della capacità del Puccini di affermarsi come punto di riferimento culturale per un'area sempre più vasta. Particolarmente significativa anche la presenza di tanti giovani, segnale importante di un pubblico che si rinnova e di un teatro capace di parlare a generazioni diverse.

"Duecentotrentacinque abbonamenti e il tutto esaurito: è un risultato che ci riempie di soddisfazione e che racconta quanto il Teatro Puccini sia diventato un punto di riferimento culturale importante, non soltanto per Altopascio – commenta Alessio Minicozzi, assessore alla cultura –. Dietro questi numeri ci sono persone che scelgono di investire nella cultura, di vivere il teatro, di condividere esperienze ed emozioni. Ci fa particolarmente piacere vedere tanti spettatori arrivare anche da fuori comune e, soprattutto, tanti giovani avvicinarsi al teatro. È la dimostrazione che una proposta culturale di qualità, accessibile e capace di parlare a pubblici diversi può creare partecipazione e rafforzare il senso di comunità. Continueremo a lavorare in questa direzione, perché crediamo in un teatro vivo, aperto, frequentato, che sia sempre di più un luogo di incontro e di crescita per tutto il territorio".

A conquistare gli spettatori è una stagione ricca e articolata, che porta sul palco del Puccini alcuni dei protagonisti più apprezzati del panorama teatrale italiano, con spettacoli che spaziano dalla commedia alla riflessione, dall'ironia ai grandi temi della contemporaneità. Tra i nomi in cartellone Enzo Iacchetti, Carlotta Proietti, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Fabio Caressa, Arianna Porcelli Safonov, Claudio Casadio, Giorgio Marchesi, Dino Abbrescia e Alessandro Tiberi.

La stagione 2026/2027, promossa dal Comune di Altopascio insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, conferma così il percorso di valorizzazione del Teatro Puccini, sempre più luogo di incontro, socialità e cultura, capace di attrarre nuovi spettatori e di consolidare il rapporto con il proprio pubblico.

Il sold out degli abbonamenti non significa, però, che non sia più possibile assistere agli spettacoli: chi non è riuscito ad abbonarsi potrà infatti acquistare i biglietti per le singole rappresentazioni, fino a esaurimento dei posti disponibili. La stagione prenderà il via a dicembre e accompagnerà il pubblico fino a marzo, con nove appuntamenti, tutti con inizio alle ore 21.

Per informazioni sul cartellone completo e per l'acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito www.teatrocinemapuccini.it.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate