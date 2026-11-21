Arriva il cambio di contratto collettivo nazionale per 61 lavoratori dipendenti di Dussmann, più quelli in somministrazione, che lavorano nel servizio di accoglienza, front office e receptionist presso alcuni dei più importanti istituti culturali di Firenze (Accademia, Uffizi, Bargello, Biblioteca Nazionale, Accademia della Crusca, Opificio delle Pietre Dure).

In virtù dell'accordo raggiunto in questi giorni da Filcams CGIL Firenze, Fisascat CISL Firenze e Prato e UIL Trasporti, e successivamente approvato dai lavoratori coinvolti, già con la prossima busta paga di dicembre scatterà un incremento di 171, 70 euro per i full time, da riproporzionare per i part time, pari a circa 2/3 dell'incremento complessivo che si determinerà il 1 settembre del 2028 con la piena applicazione del CCNL Terziario (fino a quella data sarà formalmente ancora applicato il CCNL Multiservizi).

I sindacati avevano più volte richiesto a Dussmann, nelle more di una necessaria discussione in merito all'individuazione e all'applicazione del CCNL maggiormente pertinente alle attività svolte, un approfondimento sulla corretta disciplina contrattuale applicabile.

Dopo vari approfondimenti è stato ritenuto opportuno individuare una prima soluzione graduale, finalizzata a portare in un ragionevole lasso di tempo, queste lavoratrici e questi lavoratori, alla stessa applicazione contrattuale prevista per le loro colleghe e i loro colleghi che con altri soggetti datoriali in regime di appalto, concessione e in house, svolgono le medesime mansioni presso gli stessi istituti culturali

LE DICHIARAZIONI

“Si tratta di un avanzamento importantissimo - dichiara Maurizio Magi, Segretario Generale della Filcams Cgil di Firenze -, frutto della nostra rappresentanza e contrattazione che fa finalmente giustizia di una sperequazione inaccettabile tra lavoratrici e lavoratori che svolgono le stesse mansioni con datori di lavoro diversi fin qui registrata per effetto dell'utilizzo non coordinato, in questi anni, dei tanti, troppi, meccanismi di gara vigenti da parte delle varie committenze. A questo, che è comunque solo un primo passo - conclude Magi - dovranno seguire passi successivi coerenti e conseguenti che non potranno non essere oggetto di confronto e di contrattazione d'anticipo tra tutte le parti coinvolte”.

"Per noi questo accordo ha un valore importante perché migliora concretamente le condizioni delle/i lavoratrici/tori e lo fa tenendo insieme la parte economica con quella normativa e contrattuale", dichiara Gianni Elmi Andretti Segretario Generale della Fisascat CISL Firenze e Prato e Barbara Ercolani Segretaria Generale Aggiunta. "Il percorso che abbiamo costruito guarda complessivamente alla qualità del lavoro, alle tutele, al riconoscimento dell’anzianità e delle professionalità e porterà progressivamente all’applicazione di un contratto maggiormente coerente con le attività effettivamente svolte. Ci sono ancora aspetti sui quali il confronto dovrà proseguire e sui quali continueremo a lavorare. Consideriamo quindi questa intesa un risultato importante, non un punto di arrivo, ma una base solida sulla quale continuare a costruire migliori condizioni economiche, normative e professionali per le/i lavoratrici/tori dei servizi museali fiorentini".

"È un risultato importante e concreto, che restituisce valore al lavoro e riconosce maggiore equità a 61 lavoratrici e lavoratori impegnati nei servizi di accoglienza e front office dei principali istituti culturali fiorentini», dichiara Mirko Trovato di UILTrasporti Toscana, che ha seguito la trattativa per la categoria. «Con questo accordo otteniamo oltre 170 euro di incremento mensile per il tempo pieno e avviamo un percorso graduale di allineamento contrattuale, superando una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni negli stessi luoghi di lavoro. È la dimostrazione che la contrattazione può produrre risultati concreti in termini di salario, diritti e dignità professionale. Un punto di partenza, non di arrivo: vigileremo sul rispetto degli impegni assunti".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa