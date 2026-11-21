"Con l'ordinanza firmata dal sindaco Mario Pardini, Lucca dispone lo sgombero immediato di quello che possiamo già definire l’ex campo nomadi di via delle Tagliate, a Sant'Anna: un'area dove gli accertamenti della Polizia municipale e un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze hanno fatto emergere rifiuti pericolosi, amianto e possibili sversamenti chimici. Recinzioni e cancellate impediranno nuove occupazioni, il Comune anticiperà le spese di rimozione e bonifica rivalendosi sui responsabili".

Lo dichiara Andrea Barabotti, deputato della Lega e componente della Commissione Affari costituzionali della Camera.

"È la differenza tra chi amministra in modo concreto e chi, come accade a tanti sindaci di sinistra, lascia prevalere l’ideologia sul buonsenso. Il centrodestra e la Lega hanno una linea chiara: nessuna zona franca. Legalità, decoro e sicurezza vengono prima di tutto, e chi occupa abusivamente, inquina e delinque non può contare sull'indifferenza delle istituzioni".

"È lo spirito di "Legalità in campo", l'iniziativa che stiamo portando avanti contro gli insediamenti abusivi: in Toscana non devono esistere aree sottratte alle regole. Lucca dimostra che, con la volontà politica, si può fare. Ora lo facciano anche le amministrazioni che da troppo tempo rinviano".

Fonte: Ufficio Stampa