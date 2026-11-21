Una giornata di grande partecipazione e di valorizzazione delle tradizioni toscane, culminata nel pomeriggio con il successo del primo Corteo delle Natività nel cuore di Firenze. Anche Signa è stata tra le protagoniste, con una delegazione che ha portato nel capoluogo i colori, i costumi e la storia della propria comunità.

Anche Signa protagonista questa mattina a Firenze, nella sede della Presidenza della Regione Toscana, in occasione della presentazione nazionale del festival "Terre di Presepi", che riunisce 140 località della Toscana nel segno della tradizione presepiale.

All'appuntamento ha partecipato il sindaco di Signa Giampiero Fossi, accompagnato dal collezionista signese Antonio Schiavo, che per l'occasione ha portato uno splendido pezzo della Natività realizzato dai fratelli Cafagna, testimonianza della grande tradizione artigianale del territorio.

"Il presepe a Signa ha radici profonde, che affondano nella nostra storia contadina – ha sottolineato il sindaco Giampiero Fossi – un tempo si utilizzavano ceppi di legno, borraccina e statuine intagliate a mano per rappresentare la Natività. Materiali semplici, legati alla terra e alla vita quotidiana, attraverso i quali si raccontava un messaggio universale di speranza e di rinascita dell'umanità. Una tradizione che abbiamo saputo custodire e che continua a vivere grazie alla passione di tanti cittadini, artigiani e associazioni. Anche quest'anno Signa offrirà un percorso ricchissimo – ha proseguito Fossi – dalla nostra Via dei Presepi in Castello al presepe nel Palazzo comunale che custodisco personalmente nella stanza del sindaco. Ci saranno poi i presepi delle parrocchie, il grande presepe meccanico di San Miniato e quelli del Museo della Paglia, dove questa tradizione incontra la nostra storica arte dell'intreccio. E quest'anno avremo anche una bellissima novità: per la prima volta sarà realizzato un presepe alla stazione ferroviaria, con sullo sfondo la vecchia stazione di Signa".

"Ringrazio Antonio Schiavo per aver portato oggi a Firenze un'opera così significativa. Il presepe non è soltanto una rappresentazione del Natale: è un patrimonio di cultura popolare, creatività e tradizioni che appartiene alla nostra comunità e che vogliamo continuare a valorizzare", ha concluso il sindaco.

La presentazione fiorentina ha riunito amministratori, associazioni e presepisti provenienti da tutta la Toscana, dando il via al calendario delle iniziative natalizie del circuito Terre di Presepi.

La giornata è proseguita nel pomeriggio con il primo Corteo delle Natività nel centro storico di Firenze. Dalle ore 15, con partenza da piazza Santa Maria Novella, le delegazioni dei presepi viventi provenienti da tutta la Toscana hanno attraversato alcune delle piazze più rappresentative della città, fino alla rappresentazione della Natività in piazza Duomo, con la partecipazione dei figuranti di Equi Terme, in Lunigiana.

Il corteo del pomeriggio ha riscosso un grande successo, trasformando il centro storico di Firenze in un suggestivo percorso di tradizioni, costumi e rappresentazioni della Natività. Particolarmente significativa la partecipazione di Signa, presente con gli sbandieratori, i tamburi e i figuranti del corteo storico signese, che hanno contribuito a rendere ancora più spettacolare la manifestazione. Al corteo hanno preso parte anche gli Alpini di Firenze, la Fratellanza Militare e numerose altre realtà associative e delegazioni provenienti da tutta la Toscana. Presente anche l'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli. Una grande festa collettiva, capace di unire comunità diverse nel segno della cultura popolare, della fede e delle tradizioni natalizie, confermando il valore di un patrimonio che continua a coinvolgere e appassionare intere generazioni

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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