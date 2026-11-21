Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pontedera con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermo è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Sacco e Vanzetti, durante un servizio di pattugliamento del territorio.

I militari della Stazione di Pontedera, impegnati in controlli per prevenire furti e contrastare il traffico di droga, avrebbero sorpreso il 41enne, di nazionalità straniera, mentre consegnava una dose di stupefacente a un'altra persona. Quest'ultima, accortasi dell'arrivo della pattuglia, si è allontanata rapidamente, riuscendo a sfuggire ai controlli.

L'uomo è stato invece immediatamente bloccato e perquisito. I carabinieri hanno trovato quattro involucri di cocaina, per un peso complessivo di 1,43 grammi, e una dose di hashish da 2,03 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Su disposizione della Procura di Pisa, il 41enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dei carabinieri in attesa del processo per direttissima, celebrato nella stessa mattinata.

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