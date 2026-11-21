"Viviamo in uno dei territori più belli e più evocati del mondo" e proprio per questo, ha detto stamani Sara Di Maio, consigliera delegata della Città Metropolitana di Firenze, agli Stati Generali del Turismo, promossi in Palazzo Vecchio dal Comune di Firenze e Destination Florence e aperti dalla Sindaca Sara Funaro, i quattro ambiti turistici (Firenze e l’Area Fiorentina, il Mugello, l’Empolese Valdelsa e Montalbano e il Chianti), ciascuno con la sua struttura e il suo piano operativo, "devono coordinarsi per creare sinergie e superare le criticità che si presentano".

Il lavoro della Metrocittà con Destination Florence è finalizzato all'incontro con tutti gli ambiti per raccogliere le necessità e le opportunità e costruire progetti e individuare strumenti che rispondano alle richieste di tutti.

La Città Metropolitana è anche il Chianti, con i suoi vini e il suo paesaggio rurale, il Mugello con i boschi i sentieri e anche Bilancino e l’autodromo, la Piana fiorentina e tutto il circondario di Firenze (Fiesole, Vaglia, Bagno a Ripoli...) con le loro ville medicee e l’immenso patrimonio culturale, l’Empolese con le ceramiche e l’arte, la Val di Sieve con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e le altre meraviglie della natura.

E' un territorio vasto e vario in cui si trovano prodotti enogastronomici di grande qualità e tradizione.

"La fama di Firenze - ha sottolineato Di Maio - consente di promuovere gli altri ambiti a cui giova avere più turisti, In questo modo diminuisce la pressione sul capoluogo e si creano opportunità nei territori che stanno sviluppando i loro prodotti turistici. Al tempo stesso si viene incontro alla domanda dei turisti in ordine al nuovo bisogno di lentezza, di natura e sostenibilità".

Negli anni "lo Sport nel territorio metropolitano si è evidenziato anche come un grande strumento di attrazione turistica con una positiva ricaduta economica", ha osservato per parte sua Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana delegato allo Sport, che porta un esempio: la Città Metropolitana di Firenze ha stanziato circa 2 milioni di euro per l'organizzazione e il coordinamento territoriale del Grand Départ del Tour de France del 29 giugno 2024, che ha portato un impatto economico stimato tra 20 e 25 milioni di euro (con proiezioni di Pil aggiuntivo intorno ai 20 milioni e un ritorno multiplo rispetto all'investimento iniziale). Le stime pre-evento indicavano un indotto locale superiore ai 20 milioni di euro, all'interno di un impatto complessivo italiano stimato intorno ai 106 milioni di euro sulle tre tappe iniziali.

Oltre 4.000 persone al seguito tra team, tecnici, staff e giornalisti (con migliaia di volontari e forze dell'ordine impegnati sul territorio), con pernottamenti concentrati tra Firenze e l'area metropolitana per diversi giorni.

Turismo e visibilità mediatica

Centinaia di migliaia di persone lungo le strade dell'area metropolitana per assistere alla partenza e al passaggio della prima tappa verso Rimini, con l'attraversamento di Firenze e di altri comuni metropolitani a partire da Bagno a Ripoli (Viola Park).

La trasmissione in quasi 200 Paesi e l'ampia copertura mediatica globale "hanno offerto una vetrina promozionale diretta per il capoluogo, i comuni attraversati e il cicloturismo, in un evento dedicato anche alla memoria di Gino Bartali e al centenario della prima vittoria italiana al Tour, nel 1924, con Ottavio Bottecchia". Tutto questo è avvenuto "con il coinvolgimento di più comuni della Città Metropolitana sul tracciato e iniziative culturali e sportive collaterali legate alla mobilità ciclabile".

Le rilevazioni sull'affluenza tra il centro storico (presentazione squadre e partenza da Piazza della Signoria) e i comuni attraversati nell'area metropolitana hanno registrato tra 500.000 e oltre 750.000 presenze complessive di pubblico, suddivise tra spettatori provenienti da fuori provincia (circa 162.000 unità stimate nei giorni clou) e residenti dell'area fiorentina.

Circa l'occupazione alberghiera e le tariffe, si è registrato a Firenze un tasso di saturazione prossimo al tutto esaurito nel weekend del 28-30 giugno 2024, esteso anche alle strutture ricettive dei comuni limitrofi (Fiesole, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago e Rufina), anche perché a fine giugno Firenze registra già fisiologicamente tassi di occupazione molto alti (oltre il 70% negli alberghi).

"Parte dei flussi del Tour - ha evidenziato Armentano - ha quindi sostituito il turismo culturale tradizionale, riducendo l'impatto netto rispetto a località a minore pressione turistica".

Dunque un modello virtuoso da adottare e rilanciare in nuove occasioni, come il Giro d'Italia il prossimo anno, che farà tappa in Mugello.

Per Armentano il grande evento sportivo "non solo aiuta a promuovere un mondo virtuoso ma ne aumenta la sua partecipazione allo sport. Per i nostri giovani i luoghi e gli spazi dove si pratica lo sport sono fondamentali per fare di loro cittadini sani e con valori educativi positivi e inclusivi. Quindi lo sport non solo ha un valore economico per le sue ricadute, ma è patrimonio sociale, culturale e valoriale".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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