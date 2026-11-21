L'intervento nel territorio comunale di Grosseto. Il conducente era già fuori dal mezzo all'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero del trattore con l'autogrù
Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 21 novembre, sulla strada provinciale di Poggio alla Mozza, nel comune di Grosseto, dove un mezzo agricolo con rimorchio si è ribaltato, finendo appoggiato sulla parte posteriore.
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Grosseto. Presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.
Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato il conducente già fuori dal mezzo. L'uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.
Per consentire le operazioni di recupero del mezzo, effettuate con l'autogrù dei vigili del fuoco, e la successiva liberazione della carreggiata, i carabinieri hanno provveduto a interrompere temporaneamente la circolazione stradale.
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