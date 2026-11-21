Anche in Toscana, oggi 21 novembre, i Carabinieri hanno celebrato la loro patrona, la Virgo Fidelis. Una giornata particolarmente sentita per l'Arma, che coincide con la Giornata dell'Orfano, dedicata ai figli dei militari caduti, e con la commemorazione della battaglia di Culqualber, combattuta nel 1941.

In questa occasione viene ricordato anche il lavoro dell'ONAOMAC (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri), fondato nel 1948, che sostiene quotidianamente e concretamente gli orfani dei militari caduti. L'Ente, che nel corso della sua attività ha assistito oltre 35mila ragazze e ragazzi, nasce con l'obiettivo di garantire un sostegno economico agli studi fino al conseguimento della laurea. È finanziato attraverso il contributo volontario di decine di migliaia di Carabinieri in servizio.

Firenze

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha preso parte questa mattina a Firenze, insieme alle autorità civili e militari, presso la Basilica di Santa Maria Novella, alla Cerimonia della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri.

"Rendiamo omaggio - ha detto Giani - a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno, con dedizione e senso del dovere, servono il nostro Paese. I Carabinieri rappresentano un presidio fondamentale per le nostre comunità, nelle città come nei piccoli borghi, grazie a una presenza capillare che garantisce sicurezza, legalità e tutela dei diritti dei cittadini".

“In questa giornata - ha detto sempre il presidente - il nostro pensiero va anche a quanti hanno sacrificato la propria vita per gli altri. Figure come Salvo D’Acquisto e i tre Martiri di Fiesole, che durante la lotta di Liberazione dal nazifascismo ebbero il coraggio di immolarsi per salvare vite innocenti, rappresentano testimonianze straordinarie di altruismo, coraggio e fedeltà ai valori più alti. A tutta l’Arma dei Carabinieri rivolgo il mio ringraziamento e la riconoscenza della Toscana per il lavoro quotidiano svolto a tutela delle persone e del territorio, nella consapevolezza che legalità, libertà e convivenza civile sono valori fondamentali della nostra democrazia".

Arezzo

Ad Arezzo, il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca, ha officiato la Santa Messa in occasione della Virgo Fidelis nella Basilica di San Francesco, alla presenza delle autorità civili e militari e di una rappresentanza dei Carabinieri di tutti i reparti della provincia.

Durante l'omelia, il vescovo ha approfondito il valore dell'obbedienza, che accomuna la figura del Carabiniere, del Sacerdote e di San Francesco, ricordando anche il sacrificio di Salvo D'Acquisto. Il Carabiniere attraverso il giuramento, il Sacerdote con la promessa e San Francesco con il voto si sono impegnati a obbedire, mettendo il servizio alla comunità davanti ai propri interessi.

Il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Pasquale D'Antonio, ha ringraziato le autorità civili e militari, i Carabinieri in servizio e in congedo e i loro familiari. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a padre Francesco, che ha reso possibile la celebrazione nella Basilica di San Francesco, nell'800esimo anniversario della morte del Santo.

La cerimonia si è svolta davanti al ciclo di affreschi di Piero della Francesca, dedicato alla Storia della Vera Croce, che racconta il percorso della Croce, dal legno della misericordia fino al trionfo della fede e dell’umiltà. Il comandante si è soffermato, nel suo intervento, sul significato di fede, umiltà e sguardo.

Al termine, il colonnello D'Antonio ha riservato una sorpresa al vescovo Migliavacca, consegnandogli il diploma di Socio 'Benemerito' conferitogli nei giorni scorsi dalla Presidenza dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo.

Livorno

Nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Francesco, il Duomo di Livorno, i Carabinieri della provincia di Livorno si sono riuniti per la ricorrenza del 21 novembre, giornata dai molteplici

significati per l'Arma dei Carabinieri. Il 21 novembre, infatti, oltre a celebrare la patrona dell'Arma, la Virgo Fidelis, viene commemorata la 'Giornata dell'Orfano' come momento di vicinanza ai figli dei Carabinieri caduti.

Quest'anno, sono state assegnate tre targhe ad altrettanti orfani neo-laureati, tre dei quali consegnate in Toscana. Una di tali targhe, questa mattina, a margine della Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, è stata consegnata al dott. Leandro Arrigo, di Rosignano Marittimo, orfano di un militare dell'Arma, neo laureato in Scienze della Mediazione Linguistica. Tale circostanza testimonia, simbolicamente ma visivamente, la vicinanza dei colleghi in servizio ai figli dei colleghi caduti.

Alla celebrazione hanno preso parte il Comandante della seconda Brigata Mobile Carabinieri, Generale di Brigata Marco Carletti, e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, Colonnello Dario Mineo, insieme a numerose autorità civili e militari. Tra queste, il Prefetto di Livorno facente funzioni, dottor Edoardo Lombardi, l'assessore Rocco Garufo in rappresentanza del Sindaco, il dottor Massimo Mannucci per la Procura della Repubblica di Livorno, la Vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, il Questore Michele Abenante e il Presidente del Consiglio comunale Pietro Caruso, oltre ai rappresentanti delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle associazioni dell'Arma.

Presenti anche Paola Ciardi, figlia del Capitano Giotto Ciardi, Medaglia d'Oro al Valor Militare, Paola Coen Gialli, vedova del Sottotenente Enzo Fregosi, nonché parenti e familiari delle vittime del dovere, in particolare dei militari caduti in servizio.

La Santa Messa è stata officiata da S.E. Monsignor Simone Giusti, Vescovo di Livorno.

Lucca

Anche a Lucca si è svolta nella mattinata una solenne cerimonia in onore della Virgo Fidelis e in occasione della Giornata dell'Orfano. Il rito religioso ha avuto luogo nella Basilica dei Santi Paolino e Donato, alla presenza delle autorità locali civili e militari, dei membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia e dei familiari dei militari caduti, riuniti in un momento di intensa memoria e raccoglimento.

Al termine della funzione è intervenuto il comandante provinciale, colonnello Michele Lastella, che ha sottolineato l'importanza dei valori umani alla base dell'agire quotidiano dei Carabinieri, indicando nella giustizia un riferimento fondamentale per tutta la società, in particolare per i giovani, chiamati a contrastare la nebbia dell’illegalità e della violenza.

Il comandante ha rimarcato il significato del 21 novembre, giornata di preghiera, riflessione e ricordo, ma anche occasione per rinnovare il giuramento prestato. Indossare l'uniforme, ha ricordato, significa assolvere una missione nel solco delle tradizioni dell'Arma, forte di oltre 200 anni di storia.

La celebrazione della Virgo Fidelis, istituita nel 1949 da Papa Pio XII quale protettrice celeste dei Carabinieri, richiama la fedeltà alla Patria e l'impegno morale e concreto di ogni militare al servizio della popolazione, in Italia e all'estero. Una devozione che si rispecchia nel motto dell'Arma, “Nei secoli fedele”, espressione del senso del dovere e dell'abnegazione che contraddistinguono i suoi membri.

In conclusione, il colonnello Lastella ha ringraziato tutti i Carabinieri del Comando provinciale di Lucca per il quotidiano impegno a garantire sicurezza e rispetto della dignità umana, soprattutto nei confronti dei più bisognosi e indifesi. Un messaggio rivolto in particolare ai militari più giovani, il cui servizio, nelle città come nei piccoli centri, contribuisce a salvaguardare la convivenza civile e a mantenere salda la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

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