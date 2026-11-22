Oggi, domenica 22 novembre, dal pomeriggio alle 15 fino alle 23.59 è confermata l’allerta per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Confermata l’allerta arancione emessa ieri per il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e l’allerta arancione per il rischio di mareggiate e vento. I fenomeni si attenueranno gradualmente a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 22 novembre.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore arancio, valida fino alle 23.59 di domenica 22 novembre, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dovuto a piogge su Serchio-Garfagnana, Versilia, Lunigiana.

Confermata allerta arancione dalle 15 fino alle 23.59 di domenica 22 anche per raffiche di vento, in rinforzo su costa centrale e Arcipelago, Alto Mugello, sul crinale appenninico orientale e sulle zone di pianura. Allerta arancione per mareggiate dalle 18 alle 23.59 di domenica 22 novembre su costa Arno, costa Etruria e isole.

L’allerta per vento e mare agitato torna gialla dalla mezzanotte di domenica 22 novembre e fino alle 12 di lunedì 23 novembre. Le zone in allerta gialla per vento, già ieri in allerta gialla dalle 15 alle 23.59 di oggi, sono confermate ma non prolungate fino alle 12 di domani 23 novembre, come invece le zone costiere.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

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